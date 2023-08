Brad Binder (KTM/2.): «Pecco fuhr völlig fehlerlos»

Brad Binder: Zweimal Zweiter in Österreich

Red Bull-KTM-Star Brad Binder hatte nicht genug Drive beim Rausfahren aus den schnellen Kurven. «Deshalb musste ich Pecco fahren lassen, ich war zu oft in Sturzgefahr.»

«Schauen wir, was wir zusammenbringen», meinte der KTM-Firmenchef Stefan Pierer, als er den MotoGP-Startplatz aus der Umgebung von Brad Binder Richtung Red Bull-KTM-Box verließ. Und während der ersten Runde des MotoGP-Rennens jubelten mehr als 10.000 Fans auf der orangen KTM-Tribüne zwischen den Kurven 5 und 6 – denn Bagnaia führte vor den beide Werks-KTM von Binder und Miller.

Brad Binder hielt sich lange hartnäckig hinter dem Weltmeister auf der Ducati, der schliesslich vor 93.519 Zuschauern für den achten Sieg von Ducati in Spielberg seit 2016 sorgte. KTM hat bisher zweimal gewonnen – durch Oliveira 2020 und Binder 2021.

Binder sicherte sich in der Steiermark einen Startplatz in der ersten Reihe, brauste am Samstag und auf Sonntag auf den grandiosen zweiten Platz und sicherte seinen vierten WM-Rang gegen Zarco ab – mehr durfte man sich beim Heim-GP für KTM nicht erwarten. Und dazu wurde seiner Werksvertrag noch bis Ende 2024 verlängert – um zwei weitere Jahre.

«Es wäre zwar nichts schöner gewesen, als hier zu gewinnen», seufzte der 28-jährige Südafrikaner. «Das war der Plan, als wir hierher gekommen sind. «Aber erste Startreihe und zweimal auf dem Podest, diese Ergebnisse nehme ich gerne entgegen. Das fühlt sich gut an. Ich kann gar nicht beschreiben, welch großartigen Job mein Team verrichtet hat. Sie haben jeden Tag hier bis nach 22 Uhr in der Nacht gearbeitet. Meine Crew hat wirklich das letzte aus dem Motorrad heraus gekitzelt. Mein massiver Dank gilt meiner Mannschaft. Sie haben es geschafft, mir beim Bremsen heute noch einmal Vorteile gegenüber Samstag zu verschaffen. Ausserdem Komplimente an Pecco, er hat heute nicht den kleinsten Fehler gemacht.»

«Als bei mir heute der Hinterreifen nachließ und die Haftung ‘goodbye sagte, musste ich in der zweiten Rennhälfte nachlassen. Außerdem muss ich jetzt an meinen Bruder denken, der sich im Moto2-Rennen verletzt hat. Ich hoffe, er ist bald wieder okay.»

«Das Rennen heute war eine Kopie des Sprintrennens hier. Ich habe alles getan, um den Mangel an Drive beim Bremsen aufzuholen. Aber dann habe ich in einer Runde dreimal die Kontrolle über das Vorderrad verloren. Danach sagte ich: Sei schlau, schone die Reifen – und bring den zweiten Platz heim.»

«Wir haben hier Hinterreifen mit einer neuen Karkasse, die nicht ideal zu unserem Motorrad passen. Aber wir fahren im Quali eine Sekunde schneller als im Vorjahr. Ich darf mich also nicht beklagen. Aber eines ist klar: Es gibt keine andere Rennstrecke, auf der der Vorderreifen stärker belastet wird als hier.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.