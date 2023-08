Spielberg: Prominenz aus der PS-Szene, Kultur & Sport

Valentino Rossi kam am Wochenende mit Freundin Francesca Sofia Novello in die Steiermark

Von Valentino Rossi bis zu Dakar-Sieger Matthias Walkner, Tatort-Kommissar Richy Müller und Tobias Moretti traf sich die Prominenz beim GP von Österreich in Spielberg.

Der Motorrad-GP von Österreich lockte wie immer viele Prominente an, manche auch aus dem Umfeld von Red Bull und KTM. So trafen wir den berühmten Schauspieler Tobias Moretti (Kommissar Rex, Jedermann usw.), der sich mit Krücken fortbewegte, weshalb er im Juli schon seine Teilnahme an der Ennstal Classic abgesagt hatte. «Ich bin vom Traktor gefallen», berichtete er.

Auch zu den Spielberg-GP-Stammgästen gehört der ehemalige Weltcup-Skirennfahrer Matthias Lanzinger, der seine Karriere nach einer Unterschenkelamputation auch im Versehrtensport erfolgreich fortführte.

«Für die Teilnahme an den Motorradrennen fehlt mir inzwischen die Zeit, da die Skirennen bis in den April gehen und ich hauptberuflich jetzt bei Salamon als Rennsport-Manager beschäftigt bin», berichtete Lanzinger. Auch Ex-Skistar Hans Knauss schaute am Sonntag vorbei.

Dazu trafen wir die Surfboard-Legende Robby Naish, der ausgezeichnet Deutsch spricht und auch schon am bayerischen Chiemsee seine Künste vorgeführt hat. Der 60-jährige Amerikaner hat 15 Surf-Weltmeistertitel gewonnen und hält seit 2001 den Geschwindigkeits-Weltrekord im Kitesurfen. Er übergab am Sonntag den Pokal an MotoGP-Sieger Pecco Bagnaia.

Valentino Rossi, Entdecker des Ducati-Stars, verbrachte das Österreich-GP Wochenende ebenfalls in der Steiermark und musste feststellen, dass ihn die Fans noch immer so grenzenlos verehren wie in seiner besten aktiven Zeit.

Der österreichische Eisspeedway-Evergreen Franky Zorn kam ebenso nach Spielberg wie natürlich Ex-Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner und Paris-Dakar-Sieger Matthias Walkner, der bei ServusTV als Gast-Kommentator einsprang.

Am Samstag erschien wie immer Tatort-Kommissar Richy Müller mit seiner bayerischen Frau Christl aus dem Chiemgau in Spielberg. Der gebürtige Mannheimer hat einst Motorradrennen im deutschen OMK-Pokal (gegen Michael Rudroff) bestritten und hinter dem vierfachen 500-ccm-Vizeweltmeister Randy Mamola einmal auf dem Ducati-Doppelsitzer Platz genommen. Dank seiner Freundschaft mit Teambesitzer Dieter Stappert (Fahrer: Helmut Bradl, Reinhold Roth und Ralf Waldmann) besuchte Richy immer wieder GP-Events, doch nach Stapperts Tod blieb er den Grand Prix einige Jahre fern.

Mit SPEEDWEEK.com besuchte Richy Müller am Samstag die Red Bull Energy Station, wo er sich mit Pit Beirer unterhielt, ehe er am Sonntagvormittag einige Boxenbesuche abstattete und seine Fachkenntnis unter Beweis stellte. Der Porsche-Fahrer schaute in den Boxen von RW-Racing (Moto2) vorbei, weil er dort Stefan Kurfiss traf, dann war er nach dem Warm-up bei Ducati Lenovo zu Gast und bei Red Bull KTM, wo ihm Tex Geissler das Bike von Brad Binder erklärte.

Richy Müller war jahrelang auch im Porsche-Cup aktiv und freute sich beim MotoGP-Event über ein Wiedersehen mit Autorennfahrer Frank Stippler, der ihn um einen Kopf überragt.

Auch Sportler, die ohne Motoren spektakulär unterwegs sind, trafen wir am Spielberg. Zum Beispiel den Osttiroler Fabio Wibmer (28), der mit Mountainbikes, Dirt Bikes und BMX-Rädern die waghalsigsten Kunststücke vollführt, egal mit welcher Reifengröße, mit oder ohne Federung.

Schon 2016 überraschte Fabio mit spektakulären Projekten, bei denen die Fans die Luft anhielten. Sowohl seine Line auf der dünnen Railing eines 200 Meter hohen Staudamms als auch sein Downhill-Können auf einem alten Damenrad gingen viral und bewiesen seine beeindruckende Kreativität und seinen Mut.

Wibmers Teilnahme gilt seit 2014 als ständiges Mitglied der Drop and Roll Tour mit Danny MacAskill. Er errang einen Sieg bei «GoPro of the World – Best Line Contest 2015» (mit mehr als 44 Mio. Views auf Facebook) und feierte den Gewinn der German WebVideo Awards 2015 in der Kategorie «Best Sport Video Award». Das sind nur einige Highlights aus seiner einzigartigen Karriere.

Zudem heimste der Österreicher einige Erfolge auf dem Downhill-Bike ein: Sieg beim Österreichischen Whip-Off-Contest 2015, Österreichischer Downhill-Staatsmeister 2016, Sieg beim Innsbruck Downhill Cup 2016. Dazu errang er 2017 den ersten Platz beim «Whip Offs Dirt Masters Festival» in Winterberg.

Alle MotoGP-Sieger in Spielberg seit 2016

2016: Andrea Iannone (Ducati)

2017: Andrea Dovizioso (Ducati)

2018: Jorge Lorenzo (Ducati)

2019: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020 Spielberg-1: Andrea Dovizioso (Ducati)

2020 Spielberg-2: Miguel Oliveira KTM

2021 Spielberg-1: Jorge Martin (Ducati)

2021 Spielberg-2: Brad Binder (KTM)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

2023: Pecco Bagnaia (Ducati)