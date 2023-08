Dani Pedrosa: Gründe für zweite Wildcard in Misano 27.08.2023 - 08:52 Von Günther Wiesinger

© KTM/Sebas Romero Dani Pedrosa mit KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz in Spielberg © Gold & Goose Jubel nach dem Jerez-GP: Dani Pedrosa winkt den Fans nach dem 7. Platz am Sonntag © Glänzel Hat nichts von seinem Können verlernt: Dani Pedrosa beim Jerez-GP

In zwei Wochen werden in Misano wieder drei RC16-Fahrer von Red Bull KTM im Renneinsatz sein, weil Edeltester Dani Pedrosa (37) nach Jerez zum zweiten Mal in der laufenden MotoGP-Saison einen Grand Prix bestreitet.