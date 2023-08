Fantic: «Wollen 2024 um den WM-Titel kämpfen»

Fantic-Teammanager Stefano Bedon wird demnächst Arón Canet als neuen Fahrer für 2024 präsentieren. Vietti oder Garcia sind Kandidaten für den zweiten Platz. Roberto Locatelli verstärkt Fantic als Technical Director.

Roberto «Loca» Locatelli zählte von 1994 bis 2004 zu den besten Fahrern der 125-ccm-Weltmeisterschaft. Er klassierte sich in diesen sieben Jahren fünfmal unter den Top-9 der Fahrer-WM und schaffte die Ränge 8, 9 und 4, ehe er im Jahr 2000 auf Aprilia den WM-Titel gewann. Dann fuhr er zwei Jahre in der 250er-WM, ehe er 2003 auf der Werks-KTM 125 nur den 24. WM-Rang erreichte. Für 2004 kehrte er auf eine Aprilia zurück und wurde wieder WM-Dritter. Locatelli gewann in der 125er-WM neun Grand Prix und sicherte sich 16 weitere Podestergebnisse.

Schon 1995 und 1996 punktete «Loca» auch in der 250er-WM auf Aprilia, ehe er zwischen 2001 und 2009 immer wieder in der Viertelliter-WM auftrat und als WM-Achter (2001 und 2002) sowie als Fünfter 2006 seine besten Jahre erlebte. Der Italiener eroberte in der 250er-Klasse zwei zweite GP-Ränge – 2002 in Mugello und 2006 in Valencia.

Auch nach seinem Rücktritt hat Locatelli immer wieder Aufgaben im Fahrerlager übernommen. Zuerst als Riding Coach bei Italtrans, dann beim VR46-Team seines Freunds Valentino Rossi, auch als Riding Coach für Fahrer wie Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia.

In Zukunft wird Locatelli vor allem beim Fantic Moro2-Team beschäftigt sein, das 2024 mit Arón Canet fahren wird. Als zweiter Fahrer kommt Celestino Vietti in Betracht, auch Sergio Garcia ist ein Kandidat.

Der aktuelle Fantic-Pilot Borja Gomez (bisher punktelos) verhandelte mit Cardoso, Pons und Edu Perales (SAG). Aber Pons will sein Moto2-Team eventuell zusperren, SAG verlangt eine Mitgift, deshalb wird Gomez voraussichtlich mit Cardoso in die Finetwork JuniorGP Moto2-EM zurückkehren.

Locatelli wird nach dieser Saison seine Tätigkeit bei VR46 beenden und 2024 exklusiv für Fantic arbeiten. «Er wird unser Technical Manager sein», verriet Fantic-Teammanager Stefan Bedon im Interview mit SPEEDWEEK.com, der die Rolle des General Managers übernehmen wird. «Loca wird also die Box managen und sich um die Vorkommnisse an der Strecke kümmern. Ich werde für den Rest verantwortlich sein. Die Chemie zwischen mir und Roberto ist perfekt, deshalb habe ich für diese Lösung gekämpft. Wir arbeiten bereits an einer verbesserten Struktur, denn wir wollen 2024 mit Fantic um den Weltmeistertitel kämpfen.»

Moto2-Ergebnis, Silverstone (6. August):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 17 Rdn in 35:37,758 min

2. Canet, Kalex, +2,546 sec

3. Acosta, Kalex, + 3,883

4. Roberts, Kalex, +6,460

5. Gonzalez, Boscoscuro, + 7,162

6. Baltus, Kalex, +7,574

7. Lowes, Kalex, + 7,623

8. Ogura, Kalex, + 9,138

9. Chantra, Kalex, +12,280

10. Arbolino, Kalex, +13,094

11. Alcoba, Kalex, + 16,571

12. Vietti, Kalex, + 16,708

13. Salac, Kalex, +16,828

14. Arenas, Kalex, +18,835

15. Binder, Kalex, +29,061

16. Tulovic, Kalex, + 29,556

17. Bendsneyder, Kalex, +38,437

18. Escrig, Forward, +40,838

19. Ramirez, Forward, +42,853

20. Van den Goorbergh, Kalex, +45,139

21. Guevara, Kalex, +65,750

22. Nozane, Kalex, +70,688



WM-Stand nach 9 von 20 Rennen:

1. Acosta 156. 2. Arbolino 154 Punkte. 3. Dixon 104. 4. Canet 96. 5. Lopez 92. 6. Salac 75. 7. Aldeguer 74. 8. Lowes 67. 9. Chantra 66. 10. Gonzalez 63. 11. Vietti 55. 12. Arenas 43. 13. Ogura 39. 14. Garcia 37. 15. Baltus 34. 16. J. Alcoba 28. 17. Roberts 27. 18. Bendsneyder 18. 19. D. Binder 13. 20. Foggia 8. 21. Tulovic 6. 22. Pasini 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Kalex 220. 2. Boscoscuro 124.



Team-WM:

1. Elf Marc VDS Racing 221. 2. Red Bull KTM Ajo 199. 3. Beta Tool SpeedUp 166. 4. Pons Wegow Los40, 133. 5. Idemitsu Honda Team Asia 105. 6. Tensite GASGAS Aspar 104. 7. QJMOTOR Gresini Racing 103. 8. Correos Prepago Yamaha VR46, 63. 9. Fantic Racing 55. 10. Italtrans Racing 35. 11. Fieten Oli Racing GP 34. 12. Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team 19. Pertamina Mandalika SAG Team 18.