Marc Márquez: «Hilft, das Wochenende zu überstehen» 29.08.2023 - 15:07 Von Leon Schüler

© Gold & Goose Was kann Marc Márquez bei seinem Heim-GP in Barcelona erreichen?

Nachdem ihm seine passive Herangehensweise in Österreich die ersten Sonntags-Punkte der Saison einbrachte, will Repsol-Honda-Star Marc Márquez auch bei seinem Heim-GP in Montmeló verhalten zu Werke gehen.