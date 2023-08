Unterschiedliche Ziele für Bagnaia und Bastianini

Vor dem Catalunya-GP könnten die Vorzeichen im Ducati-Werksteam kaum unterschiedlicher sein: MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia jagt seinen nächsten Sieg – und den ersten in Montmeló, Enea Bastianini hängt noch zurück.

Fünf der bisher zehn GP-Rennen der laufenden Saison entschied Francesco «Pecco» Bagnaia für sich, dazu kommen vier Sprint-Siege und fünf Pole-Positions – und ein beachtlicher Vorsprung von 62 Punkten in der WM-Tabelle. Damit geht der Titelverteidiger natürlich als Favorit in die zweite Saisonhälfte, die am Wochenende auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» eingeläutet wird.

Für Ducati ist es eine besondere Strecke, auf der Loris Capirossi vor 20 Jahren auf der Desmosedici GP3 den ersten MotoGP-Sieg des Herstellers aus Borgo Panigale fixierte.

Bagnaia dagegen ist in Montmeló noch sieglos. «Im Vorjahr hätten wir ein schönes Rennen machen können, aber ich wurde in der ersten Kurve in einen Sturz verwickelt», erinnerte der Ducati-Werksfahrer an den Startcrash im letztjährigen Catalunya-GP, als er und Alex Rins von Takaaki Nakagami abgeräumt wurden.

«Nach dem perfekten Wochenende in Österreich stimmen die Vorzeichen, um auch hier gut abzuschneiden: Das Feeling zum Motorrad ist ausgezeichnet und meine Mannschaft arbeitet wirklich gut. Sie geben mir immer, was ich mir wünsche, und ermöglichen mir konkurrenzfähig zu sein», lobte der mittlerweile 16-fache MotoGP-Sieger. «Wir werden sehen, was das Wetter macht, aber wir sind in jedem Fall bereit, das Wochenende anzugehen.»

Ganz anders sind die Vorzeichen natürlich bei Enea Bastianini, der nach der langen Verletzungspause zum Beginn der Saison noch nicht das richtige Gefühl auf der GP23 gefunden hat. Der WM-18. wartet noch auf sein erstes Top-5-Ergebnis als Werksfahrer.

Vor dem Catalunya-GP erklärte die «Bestia» allerdings: «Ich komme ohne große Erwartungen nach Montmeló. Priorität hat jetzt, das Motorrad abzustimmen, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Am vergangenen Rennwochenende auf dem Red Bull Ring haben wir weitere Informationen gesammelt, die wir sicherlich verwenden werden, um die Arbeit am Freitag fortzusetzen.»

«Ich brauche noch Zeit, aber ich weiß, dass das Potenzial vorhanden ist», versicherte der vierfache GP-Sieger und WM-Dritte von 2022. «Ich bin entspannt und bereit, in das Wochenende in Barcelona zu starten.»

MotoGP-Ergebnisse, Spielberg (20. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 28 Runden in 42:23,315 min

2. Brad Binder, KTM, + 5,191 sec

3. Marco Bezzecchi, Ducati, + 7,708

4. Luca Marini, Ducati, + 10,343

5. Alex Márquez, Ducati, + 11,039

6. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,724

7. Jorge Martin, Ducati, + 12,917

8. Fabio Quartararo, Yamaha, + 19,509

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 20,231

10. Enea Bastianini, Ducati, + 20,729

11. Franco Morbidelli, Yamaha, + 21,527

12. Marc Márquez, Honda, + 23,027

13. Johann Zarco, Ducati, + 24,259

14. Augusto Fernández, KTM, + 25,365

15. Jack Miller, KTM, + 25,475

16. Pol Espargaró*, KTM, + 28,073

17. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 29,998

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 32,316

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, + 42,392

20. Iker Lecuona*, Honda, + 46,239

– Raúl Fernández, Aprilia, 1 Runde zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 22 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («track limits»-Vergehen)

MotoGP-Sprint, Spielberg (19. August):

1. Pecco Bagnaia, Ducati, 14 Runden in 21:01,844 min

2. Brad Binder, KTM, + 2,056 sec

3. Jorge Martin, Ducati, + 5,045

4. Alex Márquez, Ducati, + 8,252

5. Jack Miller, KTM, + 11,365

6. Pol Espargaró, KTM, + 11,816

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 11,960

8. Maverick Viñales, Aprilia, + 11,984

9. Franco Morbidelli, Yamaha, + 13,634

10. Marc Márquez, Honda, + 14,435

11. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 15,251

12. Joan Mir, Honda, + 16,740

13. Enea Bastianini, Ducati, + 18,825

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,536

15. Fabio Quartararo, Yamaha, + 22,321

16. Iker Lecuona, Honda, + 25,593

17. Augusto Fernández, KTM, + 25,789

– Johann Zarco, Ducati, 3 Runden zurück

– Luca Marini, Ducati, 8 Runden zurück

– Lorenzo Savadori, Aprilia, 9 Runden zurück

– Takaaki Nakagami, Honda, 12 Runden zurück

– Marco Bezzecchi, Ducati, 13 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 251 Punkte. 2. Martin 189. 3. Bezzecchi 183. 4. Binder 160. 5. Zarco 125. 6. Marini 120. 7. Aleix Espargaró 117. 8. Miller 96. 9. Alex Márquez 92. 10. Viñales 86. 11. Quartararo 73. 12. Morbidelli 65. 13. Augusto Fernández 51. 14. Rins 47. 15. Oliveira 40. 16. Di Giannantonio 37. 17. Nakagami 34. 18. Bastianini 24. 19. Marc Márquez 19. 20. Raúl Fernández 14. 21. Pedrosa 13. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Bradl 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 354 Punkte. 2. KTM 201. 3. Aprilia 166. 4. Honda 93. 5. Yamaha 93.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 314 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 303. 3. Ducati Lenovo Team 285. 4. Red Bull KTM Factory Racing 256. 5. Aprilia Racing 203. 6. Monster Energy Yamaha 138. 7. Gresini Racing 129. 8. LCR Honda 84. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 68. 10. CryptoDATA RNF 58. 11. Repsol Honda 24.