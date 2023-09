Aleix Espargaró (12.): «Das ist eine Go-Kart-Piste»

Barcelona-Sieger Aleix Espargaró hatte keine Freude an der Strecke in Misano. Er beklagte einen verunglückten Start, hatte dann grosse Probleme Gegner zu überholen und erreichte nach seinem grossen Erfolg nicht einmal ei

«Das ist eine Go-Kart-Piste», wetterte Aleix Espargaró (34) nach dem «Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini» in Misano. «Ich liebe solche engen Strecken nicht. Es ist gar nicht möglich, hier eine gute Show zu bieten», lästerte der Katalane weiter. «Überholen ist auch für schnellere Fahrer praktisch unmöglich!»

Doch der zweifache MotoGP-Sieger schiebt die Schuld und Verantwortung an seinem mässigen zwölften Rang nicht nur auf die Strecke an der Adria. «Mein Rennen war nach dem miesen Start schon vorbei und entschieden. Für unsere Aprilia sind Pisten mit so viel Grip und diesem 'Stop and Go'-Layout nicht ideal. Hier erkennt man, dass unser Motor im Vergleich zu Ducati oder KTM etwas weniger Drehmoment hat.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in San Marino © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jorge Martin gewinnt das Rennen © Gold & Goose Bezzecchi, Martin, Bagnaia © Gold & Goose Sieger Jorge Martin Zurück Weiter

Doch in einem Aspekt gewann der aktuelle WM-Fünfte seinem Auftritt doch noch Positives ab. «Wenigstens habe ich mir in der WM-Wertung keinen grösseren Rückstand auf Brad Binder eingehandelt.» Denn der WM-Fünfte Aleix Espargaró kassierte vier Punkte, Brad Binder nach dem Crash (auf Platz 4) und Aufholjgad nur zwei für Rang 14.

«Es ist trotzdem frustrierend. Ich war teilweise deutlich schneller als die Ducati von Marini, Zarco und Alex Márquez vor mir», berichtete Espargaró. «Doch ich hatte keine Chance zu überholen. Die heutigen MotoGP-Bikes sind derart schnell geworden, dass wir andere Stecken-Layouts benötigen.»

Schliesslich folgt dann aber doch noch das Geständnis des 310fachen GP-Teilnehmers. «Ich bin ehrlich gesagt auch schlecht gefahren. Wir müssen halt auf allen Strecken gut genug sein. Hier waren die Ducati schlicht besser. Aber auf anderen Strecken hat Aprilia Vorteile»

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Team-WM

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.