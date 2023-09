Aleix Espargaró: «Dani ist kein normaler Fahrer»

Die eindrucksvolle Performance in den Trainings, im MotoGP-Sprint und im Misano-Hauptrennen von Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa beeindruckte auch Aprilia-Held Aleix Espargaró, der seinem Landsmann Rosen streute.

Der 37-jährige Dani Pedrosa sorgte als Red Bull-KTM-Testfahrer und Wildcard-Pilot beim San Marino-GP in Misano am vorletzten Wochenende für glänzende Resultate. Er überraschte am Samstag im Sprint und auch im Sonntag-Rennen mit vierten Plätzen und lieferte die besten KTM-Ergebnisse des Wochenendes ab. Dieser Erfolg hatte sich bereits nach Platz 3 am Freitag abgezeichnet.

Viele Beobachter hatten nicht mit einer derart starken Performance im Sprint über 13 Runden und dann über die volle GP-Distanz von 27 Runden gerechnet. Der mittlerweile 37-jährige Pedrosa hätte am Samstag am Ende um ein Haar noch WM-Leader Pecco Bagnaia vom Podium gestoßen. Er vermied aber eine unüberlegte Attacke in den letzten drei Runden – Platz 4 des «stillen Samurai» war dennoch eine Sensation. «Das Überholen ist momentan meine Schwachstelle», seufzte er,

Haudegen Aleix Espargaró (34) hat Pedrosa jedoch genau auf diesen Positionen erwartet. Der Aprilia-Held lobte seinen katalanischen Landsmann nach den Rennen in den allerhöchsten Tönen und hob ihn somit einmal mehr verbal über die Stammfahrer Brad Binder und Brad Miller: «Ich habe es schon mehrfach gesagt: Dani ist für mich der beste Fahrer von KTM! Er ist etwas ganz Spezielles; er war nie ein normaler Fahrer.»

Dann fügte der Wahl-Andorraner und WM-Fünfte noch an: «Für mich war Dani der beste Fahrer, gegen den ich je gefahren bin! Dani ist ein sehr technischer Fahrer.»

Aleix Espargaró fühlt auch mit: «Es ist in meinen Augen wirklich unfair, dass Dani nicht einen, zwei oder drei MotoGP-WM-Titel gewonnen hat.» Der Spanier mit der Jockey-Figur schaffte immerhin dreimal den zweiten WM-Rang.

Zu Pedrosa jetzigen Situation sagte Aleix: «Dani hat nicht den Speed und die Pace, weil er nicht regelmäßig Rennen fährt. Aber auf der anderen Seite hat er auch keinen Druck – er hat auch nicht die Aufmerksamkeit von dem Medien und vom gesamten MotoGP-Umfeld, was er als Fahrer damals nicht so sehr genossen hat. Das ist für ihn jetzt ein sehr guter Kompromiss. Und noch einmal: Dani ist etwas Besonderes! KTM muss sehr glücklich sein, ihn zu haben.»

MotoGP-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Martin, Ducati, 27 Rdn in 41:33,421 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,350 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 3,812

4. Pedrosa, KTM, + 4,481

5. Viñales, Aprilia, + 10,510

6. Oliveira, Aprilia, + 12,274

7. Marc Márquez, Honda, + 13,576

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 14,091

9. Marini, Ducati, + 14,982

10. Zarco, Ducati, + 15,484

11. Alex Márquez, Ducati, + 15,702

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 15,878

13. Quartararo, Yamaha, + 15,898

14. Binder, KTM, + 23,778

15. Morbidelli, Yamaha, + 24,579

16. Augusto Fernández, KTM, + 31,230

17. Di Giannantonio, Ducati, + 32,537

18. Bradl, Honda, + 35,330

19. Nakagami, Honda, + 43,601

– Pol Espargaró, KTM, 12 Runden zurück

– Mir, Honda, 17 Runden zurück

– Miller, KTM, 18 Runden zurück

– Pirro, Ducati, 18 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Misano (9. September):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:58,785 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 1,445 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 4,582

4. Pedrosa, KTM, + 4,772

5. Binder, KTM, + 4,931

6. Viñales, Aprilia, + 6,062

7. Marini, Ducati, + 6,519

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 7,893

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,264

10. Marc Márquez, Honda, + 11,318

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,365

12. Oliveira, Aprilia, + 13,788

13. Quartararo, Yamaha, + 14,243

14. Zarco*, Ducati, + 14,154

15. Miller, KTM, + 17,421

16. Pol Espargaró**, KTM, + 17,451

17. Di Giannantonio, Ducati, + 18,133

18. Morbidelli**, Yamaha, + 19,749

19. Augusto Fernández, KTM, + 20,403

20. Pirro, Ducati, + 21,454

21. Nakagami, Honda, + 21,962

22. Bradl**, Honda, + 23,672

23. Mir**, Honda, + 36,100



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (statt Long-Lap am Rennende wegen «track limits»-Vergehen)

WM-Stand nach 24 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 283 Punkte. 2. Martin 247. 3. Bezzecchi 218. 4. Binder 173. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 147. 7. Marini 135. 8. Viñales 128. 9. Alex Márquez 108. 10. Miller 104. 11. Quartararo 85. 12. Morbidelli 68. 13. Oliveira 65. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Di Giannantonio 43. 17. Nakagami 35. 18. Pedrosa 32. 19. Marc Márquez 31. 20. Bastianini 25. 21. Raúl Fernández 22. 22. Savadori 9. 23. Folger 9. 24. Pol Espargaró 8. 25. Pirro 5. 26. Mir 5. 27. Petrucci 5. 28. Stefan Bradl 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 416 Punkte. 2. KTM 234. 3. Aprilia 218. 4. Yamaha 105. 5. Honda 105.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 394 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 353. 3. Ducati Lenovo Team 318. 4. Aprilia Racing 288. 5. Red Bull KTM Factory Racing 277. 6. Monster Energy Yamaha 153. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 91. 9. LCR Honda 85. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 75. 10. Repsol Honda 36.