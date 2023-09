Für Frühaufsteher: Der MotoGP-Zeitplan des Japan-GP

Der zweite Stopp der Übersee-Reise führt die MotoGP-Asse nach Japan. Wer die Rennaction auf dem «Twin Ring Motegi» ab dem 29. September live miterleben will, sollte sich den Wecker stellen.

Seit dem Jahr 1999 gastiert die Motorrad-WM auf dem «Twin Ring» der japanischen Kleinstadt Motegi. Zwischen 2000 und 2003 gab es zwei WM-Läufe in Japan. Motegi galt damals als «Pazifik-Grand-Prix», während in Suzuka der Grand Prix von Japan ausgetragen wurde. Doch nach dem tödlichen Unfall von Daijiro Kato 2003 wurde diese Strecke aus dem Kalender gestrichen und Motegi zum offiziellen Japan-GP erklärt.

Die 4,8 km lange Piste kann durch Verbindungsstücke in drei verschiedenen Varianten genutzt werden. Die MotoGP-Asse befahren den Komplettkurs, der acht Rechts- und sechs Linkskurven umfasst.

Den Platz des erfolgreichsten Fahrers der Königsklasse teilen sich mit Loris Capirossi (2005-2007), Jorge Lorenzo (2009,2013, 2014), Dani Pedrosa (2011, 2012, 2015) und Marc Márquez (2016, 2018, 2019) gleich vier Fahrer, die auf dem Twin Ring allesamt drei Siege erringen konnten.

Im Vorjahr siegte Jack Miller auf Ducati und verwies dabei Brad Binder (KTM) und Jorge Martin (Pramac Ducati) auf die verbleibenden Podestplätze. Weltmeister Pecco Bagnaia hat weniger gute Erinnerungen an den letztjährigen Japan-GP, bei dem er per Sturz aus dem Rennen ausschied.

In Mitteleuropa müssen die MotoGP-Fans eine Zeitverschiebung von sieben Stunden beachten. Außerdem erwarten sie einige Änderungen im Zeitplan. So beginnt das Moto3-Rennen am Sonntag statt wie gewohnt um 11 Uhr erst eine Stunde später um 12 Uhr Ortszeit. Die MotoGP-Asse werden sich dementsprechend erst 15 Uhr Ortszeit für das 24-Runden-Rennen bereit machen.

Zeitplan für den Japan-GP 2023 (MESZ)

Freitag, 29. September:

02.00 – 02.35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

02.50 – 03.30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

03.45 – 04.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



06.15 – 06.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

07.05 – 07.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

08.00 – 09.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 30. September:

01.40 – 02.10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

02.25 – 02.55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

03.10 – 03.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

03.50 – 04.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

04.15 – 04.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



05.50 – 06.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

06.15 – 06.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

06.45 – 07.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

07.10 – 07.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit

08.00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

Sonntag, 1. Oktober:

03.40 – 03.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

05.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

06.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

08.00 Uhr: MotoGP-Rennen (24 Runden)