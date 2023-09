Francesco Bagnaia (Ducati/2.): «Ich kann aufatmen»

Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati) war nach dem Freitagstraining in Motegi sichtlich erleichtert. «Ich kann tief durchatmen», stellte der MotoGP-Weltmeister fest.

Platz 4 am Vormittag, Rang 2 am Nachmittag: Bagnaia konnte sich schon fast nicht mehr erinnern, wann er in einem MotoGP-Freitagstraining zum letzten Mal in die Top-5 vorgestoßen war. «Lang ist’s her», seufzte der Ducati-Star. «Doch jetzt bin ich happy.»

Die Wahl des mittelharten Hinterreifens am Nachmittag sei möglicherweise nicht optimal gewesen, schränkte er hinzu. «Trotzdem wurde mein Gefühl von Exit zu Exit besser, bis mir am Schluss diese Zeit geglückt ist.»

Schlüssel zum Erfolg waren einige Drehs am Set-up, an der Elektronik ebenso wie an den Federelementen, die das Fahrverhalten der Desmosedici GP23 auf der Stop-and-Go-Piste von Motegi deutlich veränderten. «Mit einem Bike, das sich beim Bremsen viel bewegt und bei dem die Reifen irgendwann wieder zupacken, kann ich schlechter umgehen als mit einem stabilen Fahrwerk, bei dem ich die Drifts sauber kontrollieren kann», verriet Pecco.

«Ich habe bei den letzten beiden Rennwochenenden in dieser Beziehung viel Mühe gehabt. Das Bike verhielt sich zu aggressiv, das Hinterrad keilte oft aus und war schwer unter Kontrolle zu halten. Jetzt kann ich das Bremsen wieder nach Herzenslust forcieren. Uns fehlte immer noch das letzte Quäntchen zum kompletten Glück, doch der Schritt, den wir heute gemacht haben, ist riesig. Ich kann tief durchatmen.»

Die ersten beiden Runs am Vormittag seien die besten gewesen, so Pecco. Dann sei das Team zum Set-up von Indien zurückgekehrt, und sofort sei das Gefühl wieder seltsam gewesen, mit deutlich langsameren Rundenzeiten. «Dieser Vergleich hat uns geholfen, zu verstehen, was bis dato falsch gelaufen ist», erklärte er.

«Am Nachmittag haben wir uns auf das neue Set-Up konzentriert und einfach nur versucht, mein Feeling weiter zu verbessern. Bei der ersten ‚time attack‘ habe ich noch mit angezogener Handbremse angegriffen, sozusagen. Beim zweiten Anlauf habe ich dann voll Druck gemacht, wie üblich, und habe mich wieder auf der Bremse sehr stark gefühlt. Ich konnte das Bike präzise stoppen und die Drifts leicht kontrollieren. Das war eine Riesen-Erleichterung», bekräftigte der WM-Leader.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742 sec

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395