Motegi, Freitag: Rekordzeit von Brad Binder (KTM)

Tag 1 beim Japan-GP brachte eine Bestzeit für Red Bull-KTM-Ass Brad Binder vor Pecco Bagnaia (Ducati) und Aleix Espargaró (Aprilia). Marc Márquez und Fabio Quartararo verpassten den direkten Q2-Einzug nach Stürzen.

Am Samstag und Sonntag ist im Mobility Resort Motegi mit Regenschauern zu rechnen, am Freitagnachmittag schien aber weiter die Sonne über der 4,801 km langen GP-Strecke mit acht Rechts- und sechs Linkskurven.

Alex Rins setzte sein Comeback nach 110 Tagen Zwangspause am Freitagnachmittag zunächst fort. Der Auftakt sei besser als erwartet verlaufen, wurde nach seinen ersten 16 Runden im FP1 aus der LCR-Castrol-Box berichtet: «Mit mehr Runden wird er müde und fühlt etwas Unbehagen, aber wenn man das Ausmaß der Verletzung und der Zeit bedenkt, in der er keine Rennen gefahren ist, lief die erste Session besser, als wir zu Beginn gedacht hätten.»



Allerdings brachte Rins am Nachmittag nur vier Runden zustande und musste das Wochenende danach wegen der Schmerzen am rechten Bein abbrechen.

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin und Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder sorgten schon zu Beginn des 60-minütigen Zeittrainings («Practice») für die ersten 1:44er-Zeiten des Wochenendes. Im Vergleich dazu war die FP1-Bestzeit von Martin eine 1:45,192 min. Der All-Time-Lap-Record stand allerdings seit 2015 bei 1:43,790 min, gehalten von Jorge Lorenzo.

Nach 20 Minuten stürzte Raúl Fernández in Kurve 10 über das Vorderrad. Sein RNF-Aprilia-Teamkollege Miguel Oliveira dagegen übernahm zur Halbzeit mit einem frischen Soft-Hinterreifen in 1:44,498 min die Spitze. Auch Yamaha-Hoffnungsträger Fabio Quartararo startete eine frühe Zeitenjagd und kam bis auf 0,022 sec an Oliveira heran.

Dann stürzte KTM-Pilot Jack Miller in Kurve 11 und Johann Zarco unternahm einen Ausritt ins Kiesbett von Kurve 10, er blieb aber auf seiner Pramac-Ducati sitzen.

Als die finale Viertelstunde im Kampf um den direkten Q2-Einzug anbrach, fuhr Aleix Espargaró mit einer 1:44,387 min eine neue Zwischenbestzeit. Der Aprilia-Werksfahrer wurde aber umgehend von Brad Binder und seiner 1:44,255 min übertrumpft. Jorge Martin zog nach, blieb aber 0,024 sec hinter dem Red Bull-KTM-Ass zurück.

Fabio Quartararo flog kurz darauf in der schnellen Kurve 6 hart ab, der Yamaha-Star rappelte sich zwar wieder auf, hatte aber offensichtlich Schmerzen am rechten Fußknöchel. Kaum war die Gelbphase wieder aufgehoben, schob sich Maverick Viñales 0,023 sec hinter Binder auf Platz 2.

Es war dann aber Gresini-Ducati-Wackelkandidat Fabio Di Giannantonio, der acht Minuten vor Schluss mit einer 1:43,947 min die nächste Richtzeit setzte.

Der finale Run würfelte das Klassement noch einmal durcheinander – angeführt von Brad Binder, der in 1:43,489 min den All-Time-Lap-Record unterbot.

Raul Fernández fabrizierte in Kurve 10 seinen zweiten Sturz der Session, die gelben Flaggen wurde aber rechtzeitig eingezogen, um WM-Leader Pecco Bagnaia noch den Sprung in die Top-10 zu ermöglichen – der Ducati-Star verbesserte sich auf Rang 2. Ebenfalls noch vor «Diggia» schoben sich Aleix Espargaró, Martin und Bezzecchi.

GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró löste als Neunter sein Q2-Ticket, die japanischen Hersteller brachten beim Heimspiel keinen Vertreter in die Top-10. Repsol-Honda-Werksfahrer Marc Márquez begrub seine Hoffnungen auf den direkten Einzug in die entscheidende Qualifying-Session im Finish mit einem Sturz in Kurve 1.

MotoGP-Ergebnisse Zeittraining, Motegi (29.9.):

1. Binder, KTM, 1:43,489 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,029 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,295

4. Martin, Ducati, + 0,354

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,456

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,458

7. Zarco, Ducati, + 0,573

8. Viñales, Aprilia, + 0,628

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,730

10. Miller, KTM, + 0,772

11. Oliveira, Aprilia, + 0,828

12. Mir, Honda, + 0,939

13. Quartararo, Yamaha, + 1,031

14. Marc Márquez, Honda, + 1,085

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,168

16. Crutchlow, Yamaha, +1,220

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,322

18. Nakagami, Honda, 1,439

19. Augusto Fernández, KTM, + 1,742

20. Pirro, Ducati, + 2,377

21. Rins, Honda, + 3,747

MotoGP-Ergebnisse FP1, Motegi (29.9.):

1. Martin, Ducati, 1:45,192 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,138 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,318

4. Bagnaia, Ducati, + 0,439 sec

5. Mir, Honda, + 0,493

6. Binder, KTM, + 0,555

7. Viñales, Aprilia, + 0,627

8. Miller, KTM, + 0,710

9. Quartararo, Yamaha, + 0,760

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,774

11. Zarco, Ducati, + 0,826

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,835

13. Marc Márquez, Honda, + 0,841

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,968

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,989

16. Oliveira, Aprilia, + 1,006

17. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,037

18. Crutchlow, Yamaha, +1,110

19. Nakagami, Honda, 1,142

20. Pirro, Ducati, + 1,940

21. Rins, Honda, + 2,395

Moto2, Motegi, kombinierte Zeiten nach FP2 (29.9.):

1. Chantra, Kalex, 1:50,396 min

2. Canet, Kalex, + 0,037 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,150

4. Acosta, Kalex, + 0,221

5. Ogura, Kalex, + 0,408

6. Ramirez, Kalex, + 0,422

7. Salac, Kalex, + 0,529

8. Gonzalez, Kalex, + 0,617

9. Foggia, Kalex, + 0,629

10. Guevara, Kalex, + 0,668

11. Arenas, Kalex, + 0,686

12. Roberts, Kalex, + 0,699

13. Dixon, Kalex, + 0,825

14. Lopez, Boscoscuro, + 0,841

15. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,899



Ferner:

18. Arbolino, Kalex, + 1,018