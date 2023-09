Francesco Guidotti (KTM): «Ein starkes Wochenende»

Die Red Bull-KTM-Stars Brad Binder und Jack Miller festigten mit den großartigen Plätzen 2 und 4 im Sprint von Motegi ihre WM-Positionen 4 und 9. Teammanager Francesco Guidotti zieht Bilanz.

Beide Fahrer endlich wieder einmal direkt ins Qualifying-2 gebracht, dann die großartigen Startplätze 3 und 5 durch Jack Miller und Brad Binder und danach die Ränge 2 und 4 durch Binder und Jack Miller – die Samstag-Ausbeute der Red Bull-KTM-Mannschaft am Samstag in Japan konnte sich sehen lassen. Die rasche Entwicklung der neuen Karbon-Chassis, mit dem Dani Pedrosa in Misano zwei vierte Plätz erkämpfte, hat sich gelohnt. Zur Erinnerung: Alle anderen Hersteller verwenden Alu-Chassis. Und KTM setzte seit 2017 als einziges Werksteam auf den Gitterrohrstahlrahmen.

«Das ist bisher ein sehr starkes Wochenende», fasste Teammanager Francesco Guidotti zusammen. «Gestern haben sich beide Jungs direkt für das Q2 qualifiziert. Das war eine ausgezeichnete Ausgangslage. In der Früh hat Jack heute im Q2 eine erstklassige Zeit vorgelegt und sich einen Platz in der ersten Startreihe gesichert. Brad hat im Q2 nicht so hart gepusht wie am Freitag bei seiner Bestzeit. Aber im Sprintrennen hat er uns wieder gezeigt, wie gut er ist. Auch Jack hat eine erstklassige Performance gezeigt; er ist wieder zurück in der Spitzengruppe.»

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 299 Punkte. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 465 Punkte. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 453 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.