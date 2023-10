Regen in Motegi: Martin siegt vor Bagnaia & Márquez

Starker Regen sorgte beim «Motul Grand Prix of Japan» 2023 zunächst für ein Flag-to-Flag-Rennen und dann zu einem Abbruch. Das gesamte Geschehen zum Nachlesen im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin verkürzte seinen Rückstand in der WM-Tabelle mit seinem dritten Sprint-Sieg in Folge schon am Samstag im Mobility Resort Motegi auf acht Punkte. Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia, im Sprint hinter Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder Dritter, war aber zuversichtlich, dass das Szenario am Sonntag über die volle 24-Runden-Distanz anders aussehen könnte.

Tatsächlich entwickelte sich ein ganz anderes Rennen, vor allem aber wegen des Regens, der kurz vor dem MotoGP-Hauptrennen einsetzte. Gestartet wurde noch auf Slicks, schon nach einer Runde wechselten aber alle Top-Leute auf ihr zweites Bike mit Regenreifen. Als sich die Bedingungen zunehmend verschlechterten, entschied die Rennleitung das Rennen abzubrechen. Ein zunächst geplanter Re-Start musste dann in der Aufwärmrunde abgeblasen werden. Als Sieger stand am Ende wie schon am Samstag Jorge Martin ganz oben.

Pecco Bagnaia freute sich im Nassen auch über Platz 2, verfügt in der WM nun allerdings nur noch über drei Punkte Vorsprung. Marc Márquez nutzt die Bedingungen für sich und ließ Honda beim Heimspiel als Dritter jubeln. Rins-Ersatzmann Stefan Bradl punktete als 14., nachdem seine mutige Strategie zu Beginn des Rennens nicht aufgegangen war.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: