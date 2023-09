Motegi Q2: Pole-Position für Martin – Sturz von «Bez»

Die erste Startreihe in Japan: Pole für Martin, daneben Bagnaia und Miller

Im Qualifying-2 stürzte Marco Bezzecchi gleich in der ersten Runde mit hohem Speed. Die Pole-Position machten dann Jorge Martin und Bagnaia unter sich aus. 3. Jack Miller (KTM). 7. Marc Márquez.

Die große Frage beim GP von Japan in Motegi lautete: Wie weit würde Marc Márquez nach der 1:43,997-min-Runde aus dem Q1 noch gegen die Topstars von Ducati, Aprilia und KTM nach vorne kommen?

Der WM-Dritte Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) stürzte gleich am Beginn in einer Rechtskurve bei High-Speed spektakulär, bevor er eine erste Rundenzeit erreicht hatte. Offenbar war der Vorderreifen in Turn 13 noch nicht auf Temperatur.

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin unterbot den neuen All-time-Rekord von Brad Binder vom Freitag mit 1:43,198 min deutlich. Jack Miller (Red Bull-KTM) lag nach dem ersten Run 0,589 sec dahinter auf Platz 2. Auf Platz 3 folgte Fabio Di Giannantonio vor Marc Márquez, Binder, Pol Espargaró, Zarco, Bagnaia, Raúl Fernández, Viñales, Aleix Espargaró und Bezzecchi (ohne Zeit).

Im zweiten Run klemmte sich Marc Márquez hinter Jorge Martin. Pecco Bagnaia lag kurz vor dem Ende nach einem Fehler in Turn 11 nur an sechster Position.

Dann setzte er sich mit 1:43,369 min auf Platz 2, er verlor 0,171 sec auf Martin. Marco Bezzecchi schüttelte den Crash ab und brauste auf Platz 4 mit 1:43,624 min. Brad Binder lag nur an zehnter Position – dann sicherte er sich Platz 5 mit 1:43,709 min. Aber Jorge Martin ließ sich die elfte Pole-Position seiner MotoGP-Laufbahn nicht mehr entreissen.

Starke Performance von Red Bull-KTM: Jack Miller stellte die RC16 als Dritter in die erste Reihe, Blitzstarter Brad Binder fährt von Startplatz 5 los!

Ergebnis MotoGP-Q2 Motegi, 30.9.

1. Martin, Ducati, 1:43,198 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,171

3. Miller, KTM, + 0,353

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,426

5. Binder, KTM, + 0,511

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,610

7. Marc Márquez, Honda, + 0,614

8. Viñales, Aprilia, + 0,617

9. Aleix Espargaró, + 0,624

10. Zarco, Ducati, + 0,653

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,856

12. Pol Espargaró, KTM, + 0,898

Die restlichen Startplätze

13. Augusto Fernández, KTM, 1:44,129

14. Quartararo, Yamaha, 1:44,138

15. Mir, Honda, 1:44,150

16. Oliveira, Aprilia, 1:44,427

17. Morbidelli, Yamaha, 1:44,521

18. Nakagami, Honda, 1:44,626

19. Crutchlow, Yamaha, 1:45,273

20. Bradl, Honda, 1:45,451

21. Pirro, Ducati, 1:45,707