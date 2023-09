Motegi: Sprint-Sieg für Martin vor Binder und Bagnaia

Mit seinem dritten Sprint-Sieg in Folge verringerte Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin am Samstag beim Japan-GP den Vorsprung von Pecco Bagnaia in der MotoGP-WM weiter.

Die Top-2 der WM-Tabelle standen in Motegi auch auf den ersten zwei Startplätzen, allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Schon im Qualifying hatte sich Jorge Martin gegen WM-Leader Pecco Bagnaia durchgesetzt. Im 12-Runden-Sprint ließ der Pramac-Star einen Start-Ziel-Sieg folgen. Weil sich Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder zwischen das Ducati-Duo schob, schmolz der Vorsprung des drittplatzierten Bagnaia auf acht Punkte.

Stefan Bradl, der erst am Samstagmorgen die LCR-Honda von Alex Rins übernommen hatte und somit kurzfristig in den Japan-GP eingestiegen war, fuhr vom 20. Startplatz los und kreuzte auch die Ziellinie auf Rang 20.

So lief der Sprint:

Start: Martin geht von der Pole in Führung, dahinter schieben sich mit Miller und Binder beide Red Bull-KTM an Bagnaia vorbei. 5. Marc Márquez, 6. Bezzecchi, 7. Di Giannantonio.



1. Runde: Binder verliert keine Zeit und geht an seinem Teamkollegen vorbei auf Rang 2. Vierter weiter Bagnaia vor Márquez, Bezzecchi, Zarco, Di Giannantonio, Aleix Espargaró und Viñales. Bradl auf Rang 21 am Ende des Feldes.



2. Runde: Martin führt 0,3 sec vor Binder; Miller und Bagnaia kommen nicht ganz mit. Vor allem der Ducati-Werksfahrer muss sich vor Marc Márquez in Acht nehmen. Zarco setzt sich vor Bezzecchi auf P6.



3. Runde: Di Giannantonio, der in den ersten zwei Runden von P7 auf P9 zurückgefallen ist, bekommt bereits ein «track limits warning».



4. Runde: Martin führt weiter 0,3 sec vor Binder. Dahinter klafft eine Lücke von einer Sekunde auf Miller, der seinerseits 0,3 sec Guthaben auf Bagnaia hat. Márquez hängt als Fünfter weitere 0,7 sec zurück.



5. Runde: Martin baut seinen Vorsprung an der Spitze um zwei weitere Zehntel aus. Bezzecchi (7.) schiebt sich nach mühsamen Eröffnungsrunden an das Hinterrad von Zarco heran.



6. Runde: Martin, Binder, Miller, Bagnaia, Márquez, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaró, Di Giannantonio und Viñales bilden zur Halbzeit die Top-10. Quartararo, der nur auf P17 liegt, ist einer von vielen Fahrern mit einem «track limits warning».



7. Runde: Bezzecchi geht an Zarco vorbei auf Rang 6. Cal Crutchlow kassiert wegen mehrfachen Überschreitens der Streckenbegrenzung einen Long-Lap-Penalty.



8. Runde: Bezzecchi zeigt sich neben Marc Márquez, kommt aber nicht gleich vorbei. Beim zweiten Versuch geht der WM-Dritte weit – Zarco ist an beiden vorbei, «Bez» fällt auch hinter Aleix Espargaró zurück.



9. Runde: Bezzecchi gewinnt die Position gegen Aleix Espargaró gleich wieder zurück, für den Aprilia-Werksfahrer geht es weit nach hinten – und er stellt seine RS-GP am Ende der Runde wieder frühzeitig an der Box ab! Miller muss sich unterdessen gegen die Angriffe von Bagnaia verteidigen.



10. Runde: Vorne führt Martin 1,4 sec vor Binder. Drei Sekunden dahinter geht der Fight um Platz 3 weiter – mit dem besseren Ende für Bagnaia.



11. Runde: Bezzecchi schnappt sich Platz 6 von Márquez.



Letzte Runde: Martin gewinnt vor Binder und Bagnaia. Zarco kommt noch näher, aber Miller bringt Platz 4 ins Ziel.

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Motegi (30.9.):

1. Martin, Ducati, 12 Rdn in 21:00,734 min

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20. Bradl, Honda, + 28,178

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 299 Punkte. 2. Martin 291. 3. Bezzecchi 252. 4. Binder 201. 5. Zarco 162. 6. Aleix Espargaró 160. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 115. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Marc Márquez 48. 16. Rins 47. 17. Di Giannantonio 45. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 465 Punkte. 2. KTM 262. 3. Aprilia 229. 4. Honda 126. 5. Yamaha 125.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 453 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 387. 3. Ducati Lenovo Team 334. 4. Red Bull KTM Factory Racing 316. 5. Aprilia Racing 299. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 153. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 64.