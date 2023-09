Motegi Q1: Bestzeit für Marc Márquez – 10. Bradl

Stefan Bradl auf der LCR-Honda in Motegi: Platz 10 im Q1, das bedeutet den 20. Startplatz

Im Q1 von Japan sicherten sich Marc Márquez und Raúl Fernández den Aufstieg ins Q2. Joan Mir stürzte wieder. Stefan Bradl fährt von Platz 20 los.

Der Freitag auf dem Mobility Resort Motegi war ein weiterer Tiefschlag für die japanischen Hersteller Honda und Yamaha – keiner der sechs Fahrer trafen unter den Top-Ten ein. Keiner qualifizierte sich also direkt für das Qualifying-2, in dem sich die zwölf besten Fahrer um die besten Startplätze streiten.

Es gab also für alle sechs Piloten von Honda und Yamaha im Q1 die Möglichkeit, in 15 Minuten den Aufstieg zu schaffen. Peinlich für Repsol-Honda: Joan Mir und Marc Márquez stürzten, sie haben jetzt gemeinsam 37 Saisonstürze zu verzeichnen. Marc Márquez legte mit viel Risiko im Q1 gleich mit der Bestzeit von 1:43,997 min los, nachdem ihm am Freitag keine Runde unter 1:44,0 min geglückt war. Fabio Quartararo (Yamaha) hielt sich 0,141 sec dahinter. Dahinter folgten Augusto Fernández, Oliveira, Raúl Fernández, Morbidelli, Bradl, Nakagami, Pirro, Mir und Crutchlow.

Im zweiten Run der 15-min-Q1-Session klemmte sich Marc Márquez anfangs hinter Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo, den Weltmeister von 2021. Doch der Franzose war nicht shcnell genug, während sich Raúl Fernández auf der RNF-Aprilia auf Platz 2 verbesserte – 0,088 sec hinter Márquez.

Ärger bei Cal Crutchlow: Seine Technik-Crew wechselte die Räder zu langsam, er konnte nur vier Runden drehen, Bradl hingegen immerhin acht, Marc Márquez und Raúl Fernández immerhin je sieben.

Ergebnis MotoGP-Q1 Motegi, 30.9.

1. Marc Márquez, Honda, 1:43,997 min

2. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,052 sec

3. A. Fernandez, KTM, + 0,132

4. Quartararo, Yamaha, + 0,141

5. Mir, Honda, + 0,153

6. Oliveira, Aprilia, + 0,430

7. Morbidelli, Yamaha, 0,524

8. Nakagami, Honda, 0,629

9. Crutchlow, Yamaha, + 1,276

10. Bradl, Honda, + 1,454

11. Pirro, Ducati, + 1,710