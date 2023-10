Pol Espargaró (11.): «Brad zu biegen ist schwierig»

Pol Espargaró auf der GASGAS RC16: Er will der schnellste Fahrer der Pierer-Gruppe sein

Der Spanier Pol Espargaró (GASGAS-Tech3-Team) sprach nach dem ersten Trainingstag in Mandalika auch mit Humor über seine Lage innerhalb der Pierer-Gruppe für die letzten Rennen der Saison.

GASGAS-Tech3-Werksfahrer Pol Espargaró (32) steigerte sich im zweiten Training am Freitag in Mandalika enorm und verpasste am Ende nur hauchdünn die direkte Zulassung zum Qualifying-2 für den Samstag. Fünf Hundertstelsekunden fehlten dem Katalanen auf Fabio Quartararo (Yamaha).

«Der Vormittag war mühsan und schwieig, denn der Grip war sehr schlecht und ich hatte damit Probleme im Finish, als ich Druck machen wollte», erklärte Espargaró, der 2024 nicht mehr MotoGP-Stammfahrer in der Pierer-Gruppe sein wird. «Im Finish hatte ich dann noch in der Box ein Problem, da haben wir nahezu die gesamte Session verloren.»

Zum knappen Rückstand auf Platz 10 nach dem Zeittraining sagt Espargaró: «Ich hatte am Nachmittag einen guten Stint bei der Zeitattacke. Es ist schon das vierte Mal in diesem Jahr, dass ich dasQ2 knapp verpasse – und es tut ziemlich weh. Aber es ist, was es ist, ich müsste nur ein wenig schneller sein. Es ist aber nicht schlecht, nur ein paar Hundertstelsekunden hinter Jack zu sein mit unserem Bike.»

Zu seinen weiter heilenden Verletzungen vom Portimão-Crash sagt Pol: «Es hat sich eigentlich wenig geändert. Mein Nerv fühlt sich ganz gut an. Ich habe mit den Ärzten gesprochen, sie sagen aber, es wird noch dauern. Ich bin da, weil ich mich gut genug fühle, um Rennen zu fahren. Klar ist das Problem vorhandeb und es hilft nicht wirklich. Aber es ist keine Ausrede für mich, wenn ich auf das Bike steige.»

Zum neuen Asphalt meinte der Routinier: «Am Vormittag hatte ich Probleme, dann hat sich auch das Bike verbessert. Brad war stark – nur knapp drei Zehntel von der Spitze weg. Wir sind nahe am Q2 dran. Es ist nicht schlecht. Wir wissen nicht, wie sich die Piste morgen verbessern wird. Von Seite der Fahrer werden sich sicher alle verbessern. Aber das Bike muss dann auch besser, härter und vielleicht tiefer ausgelegt sein.»

Zu seinen Zielen erklärte Pol mit einem Schmunzeln: «Ich will die schnellste KTM auf der Piste sein. Aber es ist nicht leicht im Moment, Brad zu biegen. Wir sind heute knapp hinter Jack, das ist nicht schlecht, wie ich erwähnt habe. Aber Brad zu biegen ist schwierig. Aber das ist mein Ziel, seit ich in die Pierer-Gruppe zurückgekommen bin. Brad macht einen guten Job, daher ist es sehr schwierig.»

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736