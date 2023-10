Mandalika, Freitag: Aprilia-Doppelführung vor «Bez»

Aleix Espargaró und die RS-GP kommen in Mandalika gut zurecht

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró fuhr am ersten Tag des Indonesien-GP 2023 trotz Sturz die Bestzeit, WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati) verpasste dagegen den direkten Q2-Einzug.

Noch in der Anfangsphase des 60-minütigen Zeittrainings landeten die RC16-Kollegen Augusto Fernández und Brad Binder im Synchronflug im Kiesbett von Kurve 11.

Nach einer Viertelstunde erlebte mit Jack Miller der nächste Red Bull-KTM-Werksfahrer an derselben Stelle einen schnellen Abflug, nachdem er die saubere Ideallinie verlassen hatte, um dem mit erhobener Hand langsam fahrenden Enea Bastianini auszuweichen.

© Gold & Goose Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Strecke © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

Die Zeitenliste führte von Anfang an Aprilia an: Aleix Espargaró setzte in 1:31,347 min die Richtzeit und sein Teamkollege Maverick Viñales sorgte über weite Strecken für eine Doppelspitze für den italienischen Hersteller aus Noale – gefolgt von Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio und dessen Nachfolger bei Gresini Racing, Marc Márquez.

WM-Leader Pecco Bagnaia zeigte zwar schnellste Sektorzeiten, ging aber wiederholt weit und lag vor den entscheidenden Zeitenjagden nur auf Rang 10.

Als die finale Viertelstunde anbrach, eröffnete Aleix Espargaró den Reigen der Zeitenjagden mit frischen Soft-Hinterreifen und schraubte seine eigene Bestzeit auf 1:31,088 min nach unten. In der nächsten Runde war der 34-jährige Spanier noch einmal schneller unterwegs, stürzte dann allerdings in Kurve 10.

Martin musste seine schnelle Runde nach einem heftigen Schreckmoment abbrechen, die erste 1:30er-Zeit gelang dann Viñales – und zehn Minuten vor Schluss unterbot in 1:30,644 min ausgerechnet VR46-Ducati-Ass Marco Bezzecchi (fünf Tage nach der Schlüsselbein-OP!) den All-Time-Lap-Record von Fabio Quartararo aus dem Vorjahr.

Quartararo selbst schob sich zwischenzeitlich bis auf Rang 3 nach vorne und hielt sich letztendlich knapp in den Top-10.

Bastianini stürzte fünf Minuten vor Schluss in Kurve 11. Kaum waren die gelben Flaggen eingezogen, schnappte sich Brad Binder sein Q2-Ticket. Sein KTM-Teamkollege Miller stürzte kurz darauf in Kurve 1 (sein zweiter Crash der Session) und sorgte für eine weitere Gelbphase, die unter anderen Bagnaia einen Versuch kostete.

Aleix Espargaró war davon nicht betroffen und eroberte in 1:30,474 min Platz 1 zurück, Viñales stellte die Aprilia-Doppelführung wieder her.

Bagnaia blieb nur noch eine letzte fliegende Runde, aber nach einem Hinterradrutscher in Kurve 15 muss er am Samstag den Umweg über Q1 antreten – erstmals seit dem Spanien-GP Ende April in Jerez. Der unweit dahinter folgende Joan Mir stürzte. Dessen Repsol-Honda-Teamkollege Marc Márquez stieg als Sechster direkt ins Q2 auf.

Nur 21 MotoGP-Piloten waren am Freitagnachmittag auf Lombok noch im Einsatz, weil Alex Márquez (drei gebrochene Rippen beim Indien-GP) sein Comeback schon nach FP1 abgebrochen hatte.

Ergebnis MotoGP Practice, Mandalika (13.10.2023):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:30,474 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,154 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,170

4. Binder, KTM, + 0,288

5. Martin, Ducati, + 0,400

6. Marc Márquez, Honda, + 0,632

7. Oliveira, Aprilia, + 0,725

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,733

9. Miller, KTM, + 0,742

10. Quartararo, Yamaha, + 0,755

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,802

12. Marini, Ducati, + 0,893

13. Zarco, Ducati, + 0,983

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,026

15. Morbidelli, Yamaha, + 1,087

16. Bagnaia, Ducati, + 1,161

17. Nakagami, Honda, + 1,181

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,332

19. Mir, Honda, + 1,653

20. Bastianini, Ducati, + 1,734

21. Rins, Honda, + 1,952

Ergebnis MotoGP FP1, Mandalika (13.10.):

1. Martin, Ducati, 1:31,811 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,102 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,536

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,730

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,741

6. Bagnaia, Ducati, + 0,759

7. Miller, KTM, + 0,835

8. Binder, KTM, + 0,857

9. Bastianini, Ducati, + 0,952

10. Marini, Ducati, + 1,000

11. Di Giannantonio, Ducati, + 1.040

12. Quartararo, Yamaha, + 1,057

13. Nakagami, Honda, + 1,067

14. Marc Márquez, Honda + 1,082

15. Zarco, Ducati, + 1,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 1,328

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,437

18. Mir, Honda, + 1,620

19. Oliveira, Aprilia, + 1,636

20. Alex Márquez, Ducati, + 1,745

21. Rins, Honda, + 1,849

22. Pol Espargaró, KTM, + 2,736

Ergebnis Moto2, Mandalika, kombinierte Zeiten nach FP2 (13.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:34,456 min

2. Canet, Kalex, + 0,180 sec

3. Lowes, Kalex, + 0,222

4. Gonzalez, Kalex, + 0,313

5. Ogura, Kalex, + 0,324

6. Dixon, Kalex, + 0,514

7. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,538

8. Arenas, Kalex, + 0,587

9. Arbolino, Kalex, + 0,597

10. Garcia, Kalex, + 0,701

11. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,710

12. Roberts, Kalex, + 0,727

13. Chantra, Kalex, + 0,775

14. Bendsneyder, Kalex, + 0,823

15. Ramirez, Kalex, + 0,939



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,461