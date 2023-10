Phillip Island: Marc Márquez (Honda) führt Parade an 18.10.2023 - 09:17 Von Mario Furli

© motogp.com Von Sam Remo ging es im Konvoi Richtung Phillip Island © motogp.com Marc Márquez fuhr auf der Fireblade vorneweg © motogp.com Pedro Acosta, Marc Márquez und Joel Kelso posierten zum Abschluss mit den Bikern für ein Erinnerungsbild Zurück Weiter

Bevor am Freitag die eigentliche «track action» beginnt, umrundeten Marc Márquez, Pedro Acosta, Joel Kelso und Wayne Gardner den Phillip Island Grand Prix Circuit am Mittwoch bereits in gemächlicherem Tempo.