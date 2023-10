Marc Márquez: «Müssen auf alles vorbereitet sein» 17.10.2023 - 13:11 Von Vanessa Georgoulas

In Indonesien gab es für Marc Márquez wieder einmal keine Punkte. Der Repsol-Honda-Star hofft beim nächsten Rennwochenende auf Phillip Island auf mehr Glück. Er weiss aber, was die Arbeit in Australien erschweren könnte.