Phillip Island: KTM-Doppelführung, Bagnaia in Q1

Brad Binder, Schnellster an Tag 1 des Australien-GP 2023

Für die Freitag-Bestzeit sorgte beim Australien-GP Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder vor Jack Miller und Maverick Viñales. Marc Márquez verzeichnete den nächsten Sturz, Pecco Bagnaia verpasste den direkten Q2-Einzug.

Nach der ersten Viertelstunde der 60-minütigen Practice-Session führte Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder das Klassement mit einer 1:29,365 min vor Marco Bezzecchi (+ 0,286 sec) und Jack Miller (+ 0,293) an. Die Vormittagsbestzeit war damit aber noch nicht erreicht: Am Ende des FP1 fuhr Titelanwärter Jorge Martin aus dem Prima Pramac Team bereits eine 1:29,039 min – allerdings als Einziger der ersten Session auf einem frischen Soft-Hinterreifen, obwohl die Vormittagszeiten im Kampf um den direkten Q2-Einzug keine Rolle spielen.

Nach 20 Minuten des Zeittrainings am Freitagnachmittag stürzte Marc Márquez in Kurve 10 einmal mehr über die Front, wie schon im FP1! Damit baute er die Crash-Bilanz in seiner letzten Repsol-Honda-Saison beim fünftletzten Grand Prix auf 24 Stürze aus, obwohl er drei Rennwochenenden und dazu zwei Hauptrennen verletzungsbedingt verpasste.

Als noch 22 Minuten auf der Uhr standen, übernahm Gresini-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio (noch auf Medium-Hinterreifen) kurzzeitig mit einer 1:29,359 min die Spitze der Zeitenliste. Der Römer wurde aber umgehend von seinem Markenkollegen Johann Zarco wieder verdrängt. Der Pramac-Routinier fuhr auf dem weichen Hinterreifen eine 1:29,266 min.

Kurz bevor die finale Viertelstunde anbrach, wurde der Reigen der echten Zeitenjagden im Kampf um die zehn zu vergebenen Q2-Tickets eröffnet: Aleix Espargaró machte mit der ersten 1:28er-Zeit des Wochenendes den Anfang, sein Aprilia-Teamkollege Maverick Viñales war mit einer 1:28,649 min aber kurz darauf schon schneller.

Die Richtzeit kam dann von Martin mit einer 1:28,299 min, in seinem Schlepptau fuhr sich auch Marc Márquez zumindest vorübergehend in die Top-10. Zarco sorgte zwischenzeitlich für eine Pramac-Doppelführung. Binder lag zehn Minuten vor Schluss auf Rang 3, WM-Leader Pecco Bagnaia war dagegen nicht auf den Q2-Plätzen zu finden.

Der Ducati-Werksfahrer war damit für den letzten Run als 14. unter Zugzwang und somit das bevorzugte Zugpferd für das Repsol-Honda-Duo Mir und Márquez, aber auch Martin hängte sich an das Hinterrad seines Titelrivalen. Pecco versuchte die Verfolger loszuwerden, allerdings vergeblich – und seine erste schnelle Runde brachte dadurch keine Verbesserung. Der nächste Versuch reichte nur für Platz 11 und die letzte Runde musste er abbrechen!

Unabhängig von den Spielchen setzte sich zunächst Viñales an die Spitze die Zeitenliste, aber die Tageszeit lieferte dann Red Bull-KTM-Ass Brad Binder mit einer 1:27,943 min! Miller fixierte als Zweiter bei seinem australischen Heimspiel eine Doppelspitze für die Österreicher.

Martin hielt sich auch ohne finale Verbesserung auf Platz 4, als Fünfter überraschte GASGAS-Tech3-Pilot Pol Espargaró. Dessen Teamkollege Augusto Fernández verpasste den Q2-Aufstieg nach einem starken FP1 und stand am Ende des Tages auch noch Fabio Quartararo im Weg. Der Yamaha-Star muss als 17. am Samstag genauso wie Bagnaia den Umweg über Q1 antreten. Sie treffen dort unter anderen auf Marc Márquez (16.).

Ergebnis MotoGP Practice, Phillip Island (20.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:27,943 min

2. Miller, KTM, + 0,148 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,269

4. Martin, Ducati, + 0,279

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,420

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,425

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,509

8. Bastianini, Ducati, + 0,510

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,513

10. Zarco, Ducati, + 0,513

11. Bagnaia, Ducati, + 0,699

12. Rins, Honda, + 0,701

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,713

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,716

15. Alex Márquez, Ducati, + 0,718

16. Marc Márquez, Honda, + 0,847

17. Quartararo, Yamaha, + 0,994

18. Mir, Honda, + 1,064

19. Marini, Ducati, + 1,221

20. Oliveira, Aprilia, + 1,768

21. Nakagami, Honda, + 1,807

22. Morbidelli, Yamaha, + 1,965

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island (20.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Brad Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Ergebnis Moto2, Phillip Island, kombinierte Zeiten nach FP2 (20.10.):

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,548 min

2. Canet, Kalex, + 0,138 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,455

4. Dixon, Kalex, + 0,550

5. Gonzalez, Kalex, + 0,632

6. Roberts, Kalex, + 0,787

7. Chantra, Kalex, + 0,902

8. Garcia, Kalex, + 0,924

9. Lopez, Boscoscuro, + 1,005

10. Lowes, Kalex, + 1,026

11. Guevara, Kalex, + 1,148

12. Arbolino, Kalex, + 1,201

13. Ramirez, Kalex, + 1,245

14. Bendsneyder, Kalex, + 1,317

15. Darryn Binder, Kalex, + 1,362



Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 1,732