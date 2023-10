Phillip Island: Bestzeit für Martin – Márquez stürzt

Im ersten freien 45-min-Training auf Phillip Island diktierte der WM-Zweite Jorge Martin (Pramac Ducati) bei frühsommerlichen Temperaturen das Tempo. 2. Augusto Fernández. 3. Viñales. 4. Binder.

Vor dem ersten Training auf Phillip Island waren die Akteure neugierig, welche Kräfteverhältnisse sich beim GP von Australien offenbaren würden. Pecco Bagnaia, der 26-jährige Weltmeister, brachte einen 18-Punkt-Vorsprung und seinen 17. MotoGP-Sieg mit nach Down Under. Maverick Viñales (Aprilia Racing) verpasste den Sieg in Mandalika nur um 0,3 sec, aber sein letzter MotoGP-Erfolg liegt inzwischen 50 Grand Prix zurück. Ein weiterer Blick in die Statistik: Alex Márquez absolviert seinen 200. GP-Einsatz. Und Ducati hat auf Phillip Island seit 2010 mit Casey Stoner nicht gewonnen und seither nur vier Podestplätze auf dieser malerischen Rennstrecke verzeichnet.

Nach zehn Minuten auf dem Phillip Island Circuit (4,448 km lang, fünf Rechtskurven, sieben Linkskurven, Start-Zielgerade 900 Meter lang, Schnitt: ca. 180 km/h) stand Jorge Martin auf Platz 1 mit 1;19,882 min vor Zarco (+ 0,429 sec). Marc Márquez stürzte beim Runterfahren von Lukey Heights in Turn 10 beim Runterschalten in den ersten Gang wieder einmal übers Vorderrad. Schon in Mandalika hatte er nicht verstanden, warum er die Kontrolle über das Vorderrad verloren hatte.

Marc Márquez hat drei Grand Prix und dazu zwei weitere Rennen am Sonntag (Sachsenring und Assen) verpasst, das war jetzt sein 23. Sturz in diesem Jahr, er hält also im Schnitt bei zwei Crashes pro Wochenende. Insgesamt hat das Repsol-Honda-Duo in diesem Jahr schon 43 Stürze verzeichnet! Und da sind die Crashes bei den tests nicht dabei...

Nch 15 der 45 Minuten präsentierte sich folgender Stand: 1. Martin 1:29,882 min. 2. Binder, + 0,403 sec. 3. Zarco, + 0,429. 4. Alex Márquez. 5. Bezzecchi. 6. Viñales. 7. Bastianini. 8. Bagnaia. 9. Marc Márquez, + 0,732. 10. Pol Espargaró, + 0,793. 11. Miller. 12. Aleix Espargaró.

Maverick Viñales drängte sich dann mit 1:30,093 min auf Platz 2, während Vorjahressieger Alex Rins mit der LCR-Honda in der Kurve «Siberia» stürzte.

Übrigens: Michelin brachte nur asymmetrischer Reifen für hinten und vorne nach Australien, hinten Soft und Hard, aber der Hard war im Vorjahr hier der Medium, doch jetzt werden für hinten nur noch zwei Mischungen geliefert statt drei. «der Unterschied im Compound links und rechts ist hier größer als auf jeder anderen Rennstrecke. Links muss der Gummi sehr hart sein, rechts hingegen sehr weich», erklärte Piero Taramasso von Michelin. Im FP3 wurde hinten fast ausschließlich die letztjährige Medium-Mischung verwendet.

Nach 30 Minuten führte weiter Martin vor Viñales, doch Augusto Fernández aus dem GASGAS-Tech3-Team war jetzt auf Platz 3 vorgestossen – nur 0,387 sec hinter Martin. 4. Binder. 5. Zarco.

13 Minuten vor der karieren Flagge setzte sich Maverick Viñales auf Platz mit 1:29,777 min. 2. Augusto Fernández neu auf Platz 2, er liegt nur 0,059 sec zurück. Aber dann konterte Martin mit starken 1:29,266 min – Augusto Fernández jetzt klare 0,511 sec zurück! 3. Viñales. Und Jorge Martin verbesserte sich dann gleich noch auf 1:29,039 min.

Luca Marini klagte nach seinem Schlüsselbeinbruch von Indien über Schmerzen in den Linkskurven, während Weltmeister Pecco Bagnaia an die Box musste, um den Gasgriff und den Handschuh säubern zu lassen, weil er mit dem Handschuh nicht genug «grip» hatte.

Ergebnis MotoGP FP1, Phillip Island, 20.10.

1. Martin, Ducati, 1:29,039 min

2. Augusto Fernández, KTM, + 0,720 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,738 sec

4. Binder, KTM, + 1,246

5. Zarco, Ducati, + 1,272

6. Bezzecchi, Ducati, + 1,395

7. Alex Márquez, Ducati, + 1,395

8. Miller, KTM, + 1,414

9. Bastianini, Ducati, + 1,425

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,441

11. Bagnaia, Ducati, + 1,479

12. Marc Márquez, + 1,575

13. Pol Espargaró, KTM, + 1,636

14. Rins, Honda, + 1,639

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,714

16. Di Giannantonio, Ducati, + 1,780

17. Nakagami, Honda, + 1,795

18. Quartararo, Yamaha, + 1,819

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,901

20. Mir, Honda, + 1,933

21. Oliveira, Aprilia, + 2,124

22. Marini, Ducati, + 2,293

Ergebnis FP1, Moto2, Phillip Island, 20.10.

1. Aldeguer, Boscoscuro, 1:32,794

2. Acosta, Kalex, + 0,209

3. Canet, Kalex, + 0,444

4. Roberts, Kalex, + 0,778

5. Lopez, Boscoscuro, + 1,063

6. Bendsneyder, Kalex, + 1,071

7. Dixon, Kalex, + 1,119

8. Arbolino, Kalex, + 1,131

9. Ramirez, Kalex, + 1,187

10. Alcoba, Kalex, + 1,342

Ferner:

23. Tulovic, Kalex, + 2,160

24. v/d Goorbergh, Kalex, + 2,260