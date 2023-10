Jack Miller (KTM): «Ich hätte es gern versucht»

Beim Thailand-Grand Prix am kommenden Wochenende fühlt sich KTM-Star Jack Miller für alle Wetterbedingungen gerüstet. Der australische Draufgänger wäre auch gern am Sonntag auf Phillip Island an den Start gegangen.

Nach den Wetterkapriolen beim Australien-Grand Prix hoffte Miller auf etwas stabilere Bedingungen in Thailand, doch laut der Vorhersagen ist von sengender Hitze bis zu heftigen Gewittern alles im Bereich des Möglichen an den nächsten drei Tagen. «Typisches Tropenwetter, ein bisschen von allem», kommentierte Miller den Wetterbericht.

Er nehme es, wie es komme, fügte der Regenspezialist hinzu. «Ich freue mich aufs Fahren hier, denn ich mag die Strecke, sie macht richtig Spaß. Mit den schnellen Kurven und den harten Bremszonen ist sie wie maßgeschneidert für die KTM. Letztes Jahr waren wir im Regen hier besonders konkurrenzfähig. Warten wir ab, was uns dieses Mal aufgetischt wird.»

Das verregnete Warm-Up am vergangenen Sonntag auf Phillip Island war die zweite Chance nach Japan gewesen, das neue Kohlefaser-Chassis der RC16 auf nasser Strecke auszuprobieren.

«Mit dem Seitenwind, den wir hatten, habe ich allerdings wenig Aufschlussreiches am Fahrwerk gespürt. Alles in allem sind diese Dinger so steif, dass die Regenabstimmung ohnehin nur über die Federung stattfindet, mit den passenden Federn und der richtigen Vorspannung», erklärte er. «Aber ich fühlte mich gut an diesem Sonntagmorgen und hatte das nötige Vertrauen ins Bike.»

Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte Miller zumindest einen Versuch gemacht, das Sprint-Rennen durchzuziehen. «Es war nicht übertrieben nass. Nach der Absage trieb ich mich fast eine Stunde lang in der Boxengasse herum, ohne durchnässt zu werden. Der Wind war da, zweifellos, und die Race Direction hat dann die Entscheidung zur Absage getroffen», blendete Miller zurück. «Ich hätte es liebend gern versucht, doch die Entscheidung wurde für uns getroffen, und wir hatten sie zu akzeptieren.»

Insgesamt habe die Rennleitung die Verhältnisse allerdings gut gemanagt, fügte er hinzu. «Wir hatten ein spannendes 27-Runden-Rennen am Samstag. Am Sonntag sahen wir einen fantastischen Moto3-Lauf, gefolgt von einem verrückten Moto2-Rennen, das vorzeitig abgeblasen wurde. Natürlich ist es schade für die Fans, dass sie am Sonntag keinen Wettkampf in der MotoGP-Klasse erleben konnten. Aber wenn man den zornigen Auftritt von Mutter Natur betrachtet, haben die Funktionäre den bestmöglichen Job gemacht!»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Phillip Island (21.10.):

1. Zarco, Ducati, 27 Rdn in 40:39,446 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,201 sec

3. Di Giannantonio, Ducati, + 0,477

4. Binder, KTM, + 0,816

5. Martin, Ducati, + 1,008

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,827

7. Miller, KTM, + 9,283

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 9,387

9. Alex Márquez, Ducati, + 9,696

10. Bastianini, Ducati, + 12,523

11. Viñales, Aprilia, + 13,992

12. Marini, Ducati, + 17,078

13. Oliveira, Aprilia, + 19,443

14. Quartararo, Yamaha, + 20,949

15. Marc Márquez, Honda, + 21,118

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 32,538

17. Morbidelli, Yamaha, + 37,663

18. Pol Espargaró, KTM, + 37,668

19. Nakagami, Honda, + 37,758

Sturz: Augusto Fernández, KTM

Sturz: Joan Mir, Honda

Nicht gestartet: Alex Rins, Honda

MotoGP-WM-Stand nach 31 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 366 Punkte. 2. Martin 339. 3. Bezzecchi 293. 4. Binder 224. 5. Zarco 187. 6. Aleix Espargaró 185. 7. Viñales 170. 8. Marini 148. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 115. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 65. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 552 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 296. 3. Aprilia 274. 4. Yamaha 154. 6. Honda 150.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 526 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 441. 3. Ducati Lenovo Team 418. 4. Red Bull KTM Factory Racing 368. 5. Aprilia Racing 355. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 201. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 85.