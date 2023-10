Aleix Espargaró (Aprilia/3.): Foto-Analyse umgesetzt

Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró beendete den MotoGP-Freitag in Buriram auf P3 und verriet danach interessante Details zu internen Analyse bei Aprilia. Zu den knappen Abständen sagte er: «Das ist krank.»

Aleix Espargaro (34) fehlten am Freitag in Buriram nur 160 Tausendstelsekunden auf seinen Landsmann Jorge Martin, der mit der Pramac-Ducati am Ende des Zeittrainings mit Bestzeit stürzte. Der erfahrene Spanier war dann auch sehr erstaunt über die extrem engen Abstände.

«Es ist etwas kompliziert. Im Vorjahr waren Spielberg und Buriram noch unsere schlimmsten Pisten. Wir waren dort auf trockener Strecke gar nicht wirklich in den Punkten. Es sieht danach aus, als könnten wir hier jetzt mehr Power und mehr von der Motorbremse nutzen und haben mehr mechanischen Grip», merkte der Katalane an.

«Ich habe noch keine konkrete Antwort, aber wir sind jedenfalls mit beiden Reifen schnell und wettbewerbsfähig. Ich hätte das am Donnerstag so nicht erwartet, ich bin überrascht darüber und happy», ergänzte Aleix.

Aprilia hat einen Versuch mit einer neuen Sitzposition durchgeführt. Aleix verriet dazu: «Wir haben eine Abteilung, die unsere Rivalen analysiert und viel an Hand von Fotos vergleicht. Wir haben gestern ihre Analyse bekommen. Ein Schwachpunkt bei uns ist unsere Performance beim beim Verzögern.»

«Es sieht so aus, als würden wir nicht an der richtigen Position sitzen und bekommen so nicht genug Gewicht auf den Hinterreifen, um das Bike ideal zu stoppen. Wir haben verschiedene Sitzbänke probiert und versucht, unseren Körper näher an den Hinterreifen zu bekommen. Da geht es auch darum, wenn die Jungs das 2024er-Bike in Sachen Geometrie ändern. Das Gewicht, das der Fahrer selbst direkt einbringen kann, ist immer zehnmal wertvoller als das, was die Ingenieure tun können. Sie müssen jetzt alles analysieren; der Output war nicht schlecht.»

Aleix Espargaró analysiert: «Mit dem Medium-Reifen will ich morgen noch mehr fahren. Auch wenn jemand den weichen Reifen verwendet, wird es schwer, weil alle Zeiten schneller geworden sind.»

Zur Leistungsdichte generell stellte er fest: «Drei Zehntel Unterschied zwischen den Top-10 und fünf Zehntel zwischen den Top-17 das ist unglaublich. Das ist krank! Ich habe so ein enges Resultat in der Ergebnisliste noch nie gesehen. Im Zeittraining musste man deshalb super präzise sein; es ist schwer zu verstehen. Es gibt hier eigentlich zwei lange Geraden, wo schnelle Bikes große Unterschiede machen können, dann gibt es jedoch auch sehr technische Abschnitte.»

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601

Moto2, Buriram, kombinierte Zeiten nach FP2 (27.10.):

1. Acosta, Kalex, 1:35,985 min

2. Ramirez, Kalex, + 0,014 sec

3. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,020

4. Chantra, Kalex, + 0,209

5. Canet, Kalex, + 0,255

6. Dixon, Kalex, + 0,298

7. Ogura, Kalex, + 0,327

8. Gonzalez, Kalex, + 0,369

9. Foggia, Kalex, + 0,438

10. Arbolino, Kalex, + 0,600

11. Lopez, Boscoscuro, + 0,621

12. Arenas, Kalex, + 0,718

13. v/d Goorbergh, Kalex, + 0,763

14. Vietti, Kalex, + 0,826

15. Guevara, Kalex, + 0,848



Ferner:

26. Tulovic, Kalex, + 1,320