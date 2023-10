Augusto Fernández (10.): «Fühle mich noch nicht wohl»

In Buriram war Augusto Fernández der Spielverderber für seinen prominenten Landsmann Marc Márquez. Um einen Wimpernschlag verwies er den Ex-Champion ins Q1 und qualifizierte sich direkt für das Q2.

Im Morgentraining auf dem Chang International Circuit in Thailand am Freitag waren die beiden schnellsten KTM für einmal nicht orange, sondern rot. Die beiden Piloten des Tech3-GASGAS-Factory Team klassierten sich mit Pol Espargarò als Drittem und MotoGP-Rookie Augusto Fernández (26) als Sechstem ausgezeichnet, während ihre Kumpane Binder und Miller sich noch ausserhalb der Top-Ten tummelten.

Im einstündigen Nachmittags-Zeittraining gelang es dem aktuellen Moto2-Weltmeister dann, das Resultat zu bestätigen und sich direkt für das Q2 zu qualifizieren. Umso überraschender sein Kommentar nach der Session. «Ich fühle mich wirklich noch nicht wohl auf dem Bike. Ich hatte ziemlich Probleme konstant eine gute Pace zu zeigen. Warum das so ist, weiss ich momentan nicht.»

© Gold & Goose Willkommen in Buriram © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

Der in Mallorca wohnhafte Madrilene, welcher bis zum GP von San Marino anfangs September in jedem Rennen punktete, schmunzelt. «Ich weiß, das Resultat stimmt und ich könnte jetzt erzählen, alles sei top. Aber so ist es nicht. Normalerweise finde ich mich auf jeder Strecke immer rasch zurecht. Hier definitiv nicht.»

Augusto kann deshalb gut einordnen, wieso er trotz dieser Probleme in den besten Zehn gelandet ist. «Ich habe einen guten Zug erwischt und diese gute Rundenzeit erreicht.» Sein Dank gilt dem «Lokführer» Fabio Di Giannantonio. Wie der Trainingsschnellste Jorge Martin waren auch andere Ducati-Piloten als Zugpferd begehrt. Sie konnten sich vor Fahrern, welche schnelle Windschatten suchten, kaum retten.

Besonders penetrant zeigte sich diesbezüglich Marc Márquez, der sich zuerst hinter Jorge Martin und dann hinter «Diggia» ins Q2 zu schmuggeln versuchte. So kam Fernández schliesslich zu einem doppelten Windschatten, der um 65/1000 sec reichte, um sich auf Kosten von Márquez direkt für das Q2 zu qualifizieren.

Der siebenfache GP-Sieger hofft, seine KTM RC16 werde nun auf den Samstag soweit optimiert, dass er das gewünschte Vertrauen findet. «Mit frischen Reifen ist es schon besser gelaufen. Das stimmt mich optimistisch.»

MotoGP-Ergebnis Practice, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:29,826 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,098 sec

3. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,160

4. Zarco, Ducati, + 0,180

5. Marini, Ducati, + 0,199

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,208

7. Bagnaia, Ducati, + 0,243

8. Quartararo, Yamaha, + 0,248

9. Binder, KTM, + 0,295

10. Augusto Fernández, GASGAS, + 0,304

11. Marc Márquez, Honda, + 0,369

12. Morbidelli, Yamaha, + 0,391

13. Miller, KTM, + 0,398

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,436

15. Pol Espargaró, KTM, + 0,442

16. Mir, Honda, + 0,469

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,517

18. Alex Márquez, Ducati, + 0,541

19. Bastianini, Ducati, + 1,089

20. Nakagami, Honda, + 1,164

21. Oliveira, Aprilia, + 1,278

MotoGP-Ergebnis FP1, Buriram (27.10.):

1. Martin, Ducati, 1:30,520 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,238 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,492

4. Aleix Espargaró, Aprilia,+ 0,651

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,750

6. Augusto Fernández, KTM, + 0,823

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,962

8. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,962

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,966

10. Bagnaia, Ducati, + 0,987

11. Nakagami, Honda, + 1,079

12. Quartararo, Yamaha, + 1,130

13. Miller, KTM, + 1,162

14. Binder, KTM, + 1,235

15. Marini, Ducati, + 1,269

16. Bezzecchi, Ducati, + 1,304

17. Bastianini, Ducati, + 1,333

18. Marc Márquez, Honda, + 1,337

19. Zarco, Ducati, + 1,393

20. Mir, Honda, + 1,477

21. Oliveira, Aprilia, + 1,601