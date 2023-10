Marc Márquez (Honda/6.): «Das ist uns gelungen»

Auch ein harter Fight: Marc Márquez geht innen an Marini vorbei

Marc Márquez übertraf mit Platz 6 in Buriram die Erwartungen. Und er wurde gefragt, ob er bei Honda geblieben wäre, wenn die Japaner Gigi Dall'Igna von Ducati engagiert hätten.

Marc Márquez verkaufte seine Haut im MotoGP-Rennen auf dem Chang International Circuit wieder einmal so teuer wie möglich. Er lieferte seinen Kontrahenten wie Bagnaia, Marini und Aleix Espargaró in der Anfangsphase erbitterte Rad-an-Rad-Kämpfe, fiel dann Fabio Quartararo in die Hände und überquerte als Siebter hinter dem Yamaha-Werksfahrer den Zielstrich. Aber nachher rutschte er auf Platz 6 vor, weil Aleix Espargaró (Platz 5) wegen zu niedrigem Reifendruck (2. Vergehen 2023) eine 3-Sekunden-Strafe erhielt und auf Platz 8 abrutschte.

«Es ist an jedem Wochenende dasselbe. Mit dem harten Hinterreifen verhält sich unser Bike zwar konstanter, aber wir kämpfen dann am Sonntag beim Volldistanz-Rennen stark mit der Performance. Sie lässt dann stark nach, der Zeitunterschied ist erheblich, außerdem muss man die Fahrweise damit ändern», berichtete Marc, der über den 14. WM-Rang bisher nicht hinausgekommen ist.

«Im Sprint Race haben wir gestern gesehen, dass der Reifenverschleiss bei uns extrem hoch ist. Ich habe heute zwar stark darüber nachgedacht, ob ich eine aggressive Wahl treffen und den Soft-Hinterreifen nehmen sollte. Vielleicht wäre es in Ordnung gewesen; ich weiß es nicht», ergänzte der 30-jährige Spanier.

«Ich habe mich auf jeden Fall für die konservative Wahl entschieden und denselben Hinterreifen genommen wie alle andern. Ich habe mich dann bemüht, ich während es ganzen Rennens zu kontrollieren. Ich habe mich hier angestrengt, um ein stabiles Wochenende absolvieren zu können. Das ist uns gelungen», stellte der Honda-Star fest.

Ducati hat in diesem Jahr bei 17 Grand Prix schon 14 MotoGP-Siege (das ist Rekord für die Italiener) abgeräumt. Martin gewann viermal, Bagnaia sechsmal, Bezzecchi dreimal, Zarco einmal.

Marc Márquez wird 2024 mit Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna zusammenarbeiten. Der ziegenbärtige Italiener räumte jetzt ein, dass er von Honda angesprochen und gefragt wurde, ob er zu den Japanern wechseln wolle. Wäre Marc dann bei HRC geblieben?

«Ich weiß nicht, ob ein Wechsel stattfinden hätte können. Jetzt sind die Entscheidungen gefallen», entgegnete Márquez. «Deshalb will ich jetzt nicht über Wenn und Aber sprechen und spekulieren. Seit alles offiziell ist, fühle ich mich befreit, das siegt man ja. Ich konzentriere mich auf das Motorradfahren und kümmere mich nicht um irgendwelche Gerüchte. Ich nütze meine Energie lieber, um diese Intensität auch bei den letzten drei Grand Prix ausspielen zu können.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.