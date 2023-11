Zumindest ein Titel ist Pecco Bagnaia 2023 sicher

So sieht das Siegerfahrzeug des BMW M Awards 2023 aus

Im Kampf um den MotoGP-Titel 2023 trennen Pecco Bagnaia und Jorge Martin drei Grands Prix vor Schluss nur 13 Punkte, der Ausgang ist damit offen. Der Schlüssel zu einem BMW XM Label Red ist dem Italiener dagegen sicher.

Seit 2003 wird der BMW M Award verliehen: An jedem Grand-Prix-Wochenende erhalten die MotoGP-Fahrer für ihre Platzierungen im Qualifying Punkte, die dem Punktesystem der Hauptrennen entsprechen (25 Punkte für die Pole, 20 für Startplatz 2, 16 für Startplatz 3 usw.). Am Ende der Saison gewinnt der Fahrer mit den meisten Punkten den Award – und damit den Schlüssel zu einem BMW M.

Mit sieben Auszeichnungen in Folge (2013 bis 2019) ist Marc Márquez der Rekordsieger in dieser Kategorie. Für Valentino Rossi und Casey Stoner stehen je drei Siege zu Buche. Jorge Lorenzo und Fabio Quartararo wurden zweimal als beste Qualifier ausgezeichnet, Sete Gibernau und Nicky Hayden gewannen jeweils einmal.

2022 nahm erstmals Francesco «Pecco» Bagnaia einen neuen BMW M in Empfang – und auch in dieser Saison ist ihm der Titel des besten Qualifiers nicht mehr zu nehmen. Sechs Pole-Positions schaffte der Ducati-Werksfahrer in diesem Jahr bereits, nach seinem sechsten Startplatz beim Thailand-GP ist ihm der Gesamtsieg im BMW M Award 2023 mit 76 Punkten Vorsprung auf seinen Titelrivalen Jorge Martin rechnerisch sicher.

Bis zum Saisonfinale in Valencia muss sich der 26-jährige Italiener noch gedulden, dann darf er seine ersten Runden im diesjährigen Siegerauto drehen, einem BMW XM Label Red, übrigens erstmals in der Geschichte des BMW M Awards ein Hybridfahrzeug.

BMW M Award 2023, Stand nach 17 von 20 Grands Prix:

1. Bagnaia, 311 Punkte. 2. Martin 235. 3. Bezzecchi 221. 4. Marini 192. 5. Aleix Espargaró 173. 6. Viñales 163. 7. Miller 149. 8. Alex Márquez 143. Binder 143. 10. Marc Márquez 132. 11. Zarco 126. 12. Quartararo 82. 13. Oliveira 64. 14. Di Giannantonio 53. 15. Bastianini 38. 16. Rins 30. 17. Morbidelli 28. 18. Augusto Fernández 27. 19. Raúl Fernández 22. 20. Mir 17. 21. Nakagami 16. 22. Pol Espargaró 15.