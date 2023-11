Francesco Bagnaia (2.): «Die Bilanz fällt gut aus»

WM-Leader Francesco Bagnaia holte in Thailand 14 Punkte weniger als sein WM-Rivale Jorge Martin. Dennoch hatte er Spass im Rennen, wie er hinterher betonte. Und mit Blick auf den Spitzenkampf bleibt er zuversichtlich.

Francesco Bagnaia kämpfte im Thailand-GP wie ein Löwe, musste sich am Ende aber dennoch mit dem zweiten Platz begnügen. Den Sieg holte sein Titelrivale Jorge Martin, den er zwei Runden vor Schluss mit einem gewagten Manöver überholen wollte. Doch der Versuch scheiterte. Dennoch hatte der WM-Leader aus dem Ducati-Werksteam Gutes zu berichten.

«Das war eines der besten Rennen in diesem Jahr, nicht mit Blick auf das Resultat, aber es hat Spass gemacht», hielt der 26-Jährige aus Turin fest. Und er erklärte: «Es war wirklich schwierig, den Vorderreifen zu managen, aber ich denke, wir haben das sehr gut hinbekommen. Ich versuchte, immer ausserhalb des Windschattens zu sein, und gab mein Bestes.»

«Aber wenn ich nahe an einem Gegner dran war, dann war es viel schwieriger, hart zu bremsen – und zwar nicht nur wegen des Drucks, sondern auch wegen der Temperatur. Ich glaube, das grösste Problem hier waren die heissen Temperaturen», fügte Bagnaia an, und schilderte: «Ich hatte beim Start mehr Berührungen als im Sprint, aber zum Glück konnte ich mit der härteren Mischung besser kämpfen. Es ist normal, dass es mehr Fights gibt, wenn du weiter hinten startest, auch wenn der sechste Platz natürlich nicht schlecht ist. Aber wenn ich weiter vorne gewesen wäre, dann wäre es anders gelaufen.»

Auf die Frage, ob der WM-Fight bis zum Saisonfinale in Valencia dauern wird, sagte der Italiener: «Mal schauen. Wir haben die drei Übersee-Rennen mit einem Vorsprung von drei Punkten in Angriff genommen und nun beträgt die Lücke 13 Punkte. Die Bilanz fällt also gut aus. Und das Gute ist, dass ich mein Top-Feeling wiedergefunden habe. Im GP konnte ich hart bremsen, viel kämpfen und war das ganze Wochenende hindurch stark. Deshalb ärgere ich mich sehr über den Sprint, denn da habe ich den Start verhauen und zu viele Punkte liegen gelassen, obwohl ich schnell war. Da müssen wir uns verbessern, auf den ersten Runden des Sprints und bei der Zeitenjagd.»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.