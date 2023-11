Marco Bezzecchi: «Sepang könnte uns entgegenkommen»

Als WM-Dritter ist Marco Bezzecchi (Ducati) vor dem Sepang-GP an diesem Wochenende zumindest rechnerisch noch im MotoGP-Titelrennen. Die kurze Pause tat seiner vor einem Monat operierten Schulter gut.

Marco Bezzecchi kämpfte sich unter Schmerzen durch die jüngsten GP-Wochenenden, nachdem er am 7. Oktober bei einem Trainingsunfall auf der Ranch einen Bruch des rechten Schlüsselbeins erlitten hatte.

Das einzige rennfreie Wochenende dieses intensiven WM-Endspurts mit sechs Grands Prix in sieben Wochen tat dem Italiener aus dem Mooney VR46 Racing Team dann besonders gut. «Eine volle Woche zur Erholung zu haben, hat nach den drei anstrengenden Wochen wirklich gutgetan. Ich habe mich ausgeruht, so gut wie möglich erholt und die Batterien aufgeladen. Ich bin bereit, die finalen Rennen der Saison bestmöglich anzugehen», gilt der Fokus von «Bez» nun den entscheidenden Kräftemessen in Sepang, Doha und Valencia.

«Sepang zählt neben einigen anderen Pisten dieser Schlussphase der Saison zu meinen Lieblingsstrecken – sehr schnell und mit langen Geraden, dieser Aspekt könnte unserem technischen Paket entgegenkommen. Es wird nicht einfach, aber wir werden alles geben, um von jetzt bis Valencia zu den Hauptdarstellern zu zählen», kündigte der Ducati-GP22-Pilot an, der 2023 bereits drei Grands Prix gewann.

Bezzecchi geht mit 79 Punkten Rückstand in das finale Triple der MotoGP-Saison 2023. Der VR46-Schützling, der am Sonntag 25 Jahre alt wird, muss sich beim Malaysia-GP also selbst ein Geburtstagsgeschenk machen und Punkte auf WM-Leader Pecco Bagnaia gutmachen, wenn er seine Außenseiterchancen auf den WM-Titel wahren will. Um beim vorletzten Grand Prix in Doha (19. November) zumindest noch rechnerische Chancen zu haben, darf er höchstens 73 Punkte Rückstand aus Sepang mitnehmen.

Ergebnis MotoGP-Rennen, Buriram (29.10.):

1. Martin, Ducati, 26 Rdn in 39:40,045 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

– Viñales, Aprilia, 3 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 14 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 20 Runden zurück



*= 1 Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

**= 3-Sekunden-Strafe (2. Reifendruck-Vergehen der Saison)

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 33 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 389 Punkte. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 589 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 570 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.