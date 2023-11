Marc Márquez (Honda/15.): «Ich freue mich für Alex»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez beendete den ersten MotoGP-Trainingstag in Sepang auf Platz 15 und lobte danach seinen jüngeren Brüder Alex, der 2024 sein Teamkollege bei Gresini Ducati sein wird.

Der erste MotoGP-Trainingstag brachte in Sepang eine spannende Konstellation. Am Ende hatte nämlich Alex Márquez (27) die Nase vorne, der 2024 mit seinem älteren Bruder Marc (30) das Duo im Ducati-Kundenteam von Gresini Racing bilden wird. Der achtfache Weltmeister musste sich auf Repsol-Honda mit dem 15. Rang abfinden.

«Ich habe Druck gemacht und versucht, mein Bestes zu geben – wie immer», schilderte Marc Márquez. «Auf manchen Pisten habe ich keinen Rhythmus, aber die Zeitenjagd funktioniert dann ganz gut. Heute war es umgekehrt. Der Rhythmus war nicht schlecht, besonders im zweiten Run, als ich alleine fahren konnte. Aber dann ist mir keine schnelle Runde gelungen. Wir haben das schon irgendwie erwartet. Wenn man so etwas erwartet, dann ist die Erkenntnis dann nicht mehr so hart. Es wird schwierig werden, im Q1 durchzukommen, aber wir werden unser Bestes geben.»

© Gold & Goose Willkommen in Sepang © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

Zu seinem Bruder Alex, der am Freitag Schnellster im MotoGP-Feld war, sagte Marc: «Es sieht so aus, als wär er super stark. Ich bin ihm ein paar Runden lang gefolgt. Er hat einen guten Schritt gemacht am Kurveneingang – er hat Vertrauen, das sieht man von hinten. Ich freue mich für ihn. Er ist die vergangenen drei Rennen mit einer Verletzung gefahren. Schon in Buriram war er stark, ist aber dann als Dritter gestürzt. Es ist jetzt wichtig, dass er gut performt und sich vorbereitet – auch für das nächste Jahr.»

Der 59-fache MotoGP-Sieger studierte seinen Bruder und künftigen Teamkollegen ziemlich genau: «Er ist einfach gut gefahren. Es war aber nichts Besonderes, er hat korrekt gebremst und ist die richtigen Linien gefahren. Bei der ersten Attacke habe ich versucht, ihm zu folgen – da wäre ich dann aber fast gestürzt. Ich habe nämlich versucht aufzuholen, was ich in den ersten paar Kurven eingebüßt habe. Er war einfach schneller als ich heute – viel schneller. Wie gesagt, ich bin happy für ihn.»

Zum WM-Kandidaten Jorge Martin, hinter dem der Honda-Werksfahrer ebenfalls unterwegs war, meinte Marc: «Martin sieht aus, als hätte er sehr viel Vertrauen in das Bike, wenn man hinter ihm fährt. Er weiß auch genau, was er bei der ‚time attack‘ zu tun hat. Er fährt sehr schnell in die Kurven rein. Nächstes Jahr werden wir dann die Möglichkeit haben, die Daten zu checken.»

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780