Sepang, Freitag: Alex Márquez vor Martin, Bagnaia 8.

Alex Márquez: Starker Freitag in Sepang

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez entriss WM-Anwärter Jorge Martin die Freitag-Bestzeit beim Malaysia-GP. Dahinter folgt mit Jack Miller und Brad Binder das Red Bull-KTM-Duo. Marc Márquez nur auf Rang 15.

Die Zeiten fielen gleich zu Beginn der 60-minütigen Nachmittags-Session rasch. Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez brauchte auf einem frischen Medium-Hinterreifen (die weichere der beiden an diesem Wochenende bereitstehenden Mischungen) nur drei Runden für die erste 1:58er-Zeit des Wochenendes. Repsol-Honda-Pilot Marc Márquez, der direkt dahinter aus nächster Nähe einen Schreckmoment für seinen Bruder miterlebte, reihte sich in der Anfangsphase mit 0,298 sec Rückstand auf dem zweiten Zwischenrang ein.

Als Jorge Martin nach 20 Minuten mit einem frischen Medium-Hinterreifen auf die Strecke ging, übernahm er auf Anhieb mit einer 1:58,523 min die Spitze der Zeitenliste. Im Vergleich dazu stand die FP1-Bestzeit des Pramac-Stars noch bei 1:59,513 min. Seine Pole-Zeit aus dem Vorjahr (gleichzeitig der All-Time-Lap-Record auf dem 5,543 km langen Sepang International Circuit) war allerdings eine 1:57,790 min.

Weniger gut lief es für Aleix Espargaró, der Aprilia-Pilot rutschte nach nur zehn Minuten in Kurve 1 aus und legte zur Halbzeit der einstündigen Practice-Session einen zweiten langsamen Sturz in Kurve 9 nach. Kurz nach Anbrechen der finalen Viertelstunde musste er noch einen schnellen Abflug in Kurve 5 hinnehmen. Mit seinem FP1-Sturz, als seine RS-GP auch noch Feuer gefangen hatte, war es der bereits vierte Crash seines Tages! Zumindest kam er unverletzt davon.

Die Zeiten wurden in den letzten 15 Minuten immer schneller: Kurzzeitig führte Yamaha-Hoffnungsträger Fabio Quartararo die Zeitenliste an, dann Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder, ehe sich Alex Márquez mit einer 1:58,227 min an der Spitze zurückmeldete.

WM-Leader Pecco Bagnaia schob sich neun Minuten vor Schluss auf den vierten Zwischenrang nach vorne, die entscheidenden Zeitenjagden würfelten das Klassement aber noch einmal durcheinander – angefangen mit Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales, der sich in die Top-5 verbesserte, ehe es drei Minuten vor Schluss gelbe Flaggen wegen eines Sturzes von RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández in Kurve 9 gab.

Die Gelbphase war rechtzeitig für die finalen Attacken wieder beendet – und Martin sorgte für die erste 1:57er-Zeit des Tages, wurde allerdings noch einmal von Alex Márquez auf der GP22 in Gresini-Farben mit einer 1:57,823 min übertrumpft! Dahinter folgten mit Jack Miller und Brad Binder auf den Plätzen 3 und 4 beide Red Bull-KTM-Werksfahrer.

Bagnaia sicherte sich als Achter sein Q2-Ticket. Sein VR46-Kumpel Franco Morbidelli (11.) gelang im Finish in Kurve 9 ein sehenswerter Save. Allerdings stand «Franky» danach seinem Yamaha-Teamkollegen Quartararo im Weg, der sichtlich verärgert war, sich als Siebter aber dennoch in den Top-10 hielt.

Ins Q1 (am Samstag ab 3.50 Uhr MEZ) müssen dagegen unter anderen Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini (12.), im Vorjahr noch Zweiter des Malaysia-GP, und Marc Márquez (15.) mit seinen drei Honda-Markenkollegen.

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Baustista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780

Moto2 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Ogura, Kalex, 2:06,093 min

2. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,090 sec

3. Canet, Kalex, + 0,100

4. Dixon, Kalex, + 0,150

5. Acosta, Kalex, + 0,196

6. Ramirez, Kalex, + 0,506

7. Garcia, Kalex, + 0,604

8. Foggia, Kalex, + 0,655

9. Roberts, Kalex, + 0,667

10. Arenas, Kalex, + 0,692

11. Alcoba, Kalex, + 0,711

12. Lopez, Boscoscuro, + 0,729

13. Vietti, Kalex, + 0,856

14. Guevara, Kalex, + 0,889



Ferner:

19. Arbolino, Kalex, + 1,203

24. Tulovic, Kalex, + 1,634

Moto3 kombinierte Zeiten nach FP2, Sepang (10.11.):

1. Masia, Honda, 2:12,065 min

2. Öncü, KTM, + 0,435 sec

3. Furusato, Honda, + 0,453

4. Alonso, GASGAS, + 0,490

5. Bertelle, Honda, + 0,505

6. Holgado, KTM, + 0,509

7. Fenati, Honda, + 0,515

8. Adrián Fernández, Honda, + 0,582

9. Sasaki, Husqvarna, + 0,597

10. Muñoz, KTM, + 0,738

11. Ortolá, KTM, + 0,875

12. Moreira, KTM, + 0,890

13. Rueda, KTM, + 0,977

14. Kelso, CFMOTO, + 0,979



Ferner:

22. Veijer, Husqvarna, + 1,723