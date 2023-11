Alex Márquez (1.): Vertrag mit Gresini, nicht Ducati

Nach überstandener Rippenverletzung mischte Alex Márquez am ersten Tag des Malaysia-GP die Spitze der MotoGP-Zeitenliste munter auf. Er sei im Flow, erklärte der Gresini-Mann, der keine besondere Rücksicht nehmen müsse.

Alex Márquez machte in Sepang am Freitag von Anfang an einen guten Eindruck und entriss im Finish sogar noch Pramac-Ass Jorge Martin die Tagesbestzeit. Die 1:57,823 min des Gresini-Ducati-Piloten lag dabei nur knapp über dem All-Time-Lap-Record und Martins Pole-Zeit aus dem Vorjahr, einer 1:57,790 min.

Der jüngere Márquez stand in Malaysia zwar erst einmal auf dem Podest (2019 feierte er als Zweiter seinen Moto2-Titel), dennoch betonte er zum 5,543 km langen Sepang International Circuit: «Ich mag die Strecke sehr, ich liebe sie, ich habe hier ja auch einen Titel gewonnen. Ich war hier oft sehr schnell.»

© Gold & Goose Willkommen in Sepang © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Augusto Fernandez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Fabio Quartararo Zurück Weiter

Die starke Performance sei aber nicht streckenspezifisch: «Ich war auch schon zuletzt in Thailand sehr schnell, ich war nach der Verletzung jedoch noch nicht wieder bei 100 Prozent. In Australien waren wir auch schnell, dort litt ich aber noch sehr mit den Rippen», gab Alex zu bedenken, der im Qualifying zum ersten Indien-GP am 23. September gleich vier Rippenbrüche davongetragen hatte.

«Es ist eine Arbeit, die wir seit vielen Rennen leisten», erklärte der 27-jährige Spanier. «In Misano haben wir das Set-up ein bisschen verändert, damit fühle ich mich viel besser. Wenn du auf eine Strecke wie diese hier kommst, dich von der ersten Runde an großartig fühlst und das Set-up funktioniert, dann macht es das viel einfacher. Du musst dich dann einfach nur auf deine Fahrweise konzentrieren und versuchen, das Limit und die Referenzen zu finden, anstatt Dinge am Motorrad zu verändern, die große Auswirkungen auf dein Gefühl haben. Wir haben nur zwei Klicks verstellt, nichts Großes. Das macht es viel einfacher.»

Alex Márquez schienen die Rundenzeiten relativ leicht von der Hand zu gehen. «Ja, ich war heute vom ersten Moment an sehr entschlossen, den Job zu erledigen. Im ersten Run war Marc hinter mir, im zweiten Run Marini, aber ich habe mir gesagt: ‚Das ist egal, ich habe den Speed, um es zu schaffen.‘ Wenn du im Kopf überzeugt bist, dann machst du es einfach.»

Der zweifache Weltmeister (2014 in der Moto3 und 2019 in der Moto2) fühlt sich im Flow. «Es ist nicht so, dass alles einfach geht, aber auf eine natürliche Weise. Das ist sehr positiv.»

Wenn Alex Márquez seine Performance an den kommenden zwei Tagen bestätigen kann, ist durchaus möglich, dass er in den Rennen auf die Titelanwärter Pecco Bagnaia und Jorge Martin trifft. Gab es Gespräche mit der Ducati-Spitze, wie er sich in so einem Fall seinen Markenkollegen gegenüber verhalten solle? «Nein, ich habe ja auch einen Vertrag mit Gresini und nicht mit Ducati», entgegnete der Spanier. «Sie haben aber ohnehin nichts zu mir gesagt.»

MotoGP-Ergebnis Zeittraining, Sepang (10.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:57,823 min

2. Martin, Ducati, + 0,174 sec

3. Miller, KTM, + 0,409

4. Binder, KTM, + 0,484

5. Viñales, Aprilia, + 0,489

6. Marini, Ducati, + 0,511

7. Quartararo, Yamaha, + 0,576

8. Bagnaia, Ducati, + 0,597

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10. Zarco, Ducati, + 0,664

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12. Bastianini, Ducati, + 0,782

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15. Marc Márquez, Honda, + 0,965

16. Mir, Honda, + 1,079

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18. Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19. Oliveira, Aprilia, + 1,327

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21. Nakagami, Honda, + 1,932

22. Bautista, Ducati, + 2,547

23. Lecuona, Honda, + 2,628

MotoGP-Ergebnis FP1, Sepang (10.11.):

1. Martin, Ducati, 1:59,513 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec

3. Zarco, Ducati, + 0,401

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6. Marini, Ducati, + 0,729

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9. Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11. Miller, KTM, + 1,006

12. Oliveira, Aprilia, + 1,081

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14. Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15. Bagnaia, Ducati, +1,375

16. Bastianini, Ducati, + 1,389

17. Marc Márquez, Honda, + 1,597

18. Binder, KTM, + 1,665

19. Mir, Honda, + 2:01,348

20. Viñales, Aprilia, + 1,839

21. Nakagami, Honda, + 2,024

22. Bautista, Ducati, + 3,003

23. Lecuona, Honda, + 3,780