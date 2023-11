Jack Miller (KTM/8.): Hausaufgaben für die Zukunft

Nach dem 8. Platz beim Malaysia-Grand Prix wunderte sich Jack Miller über den enormen Speed des Spitzentrios – und gab sich und seinem Red Bull KTM-Team Hausaufgaben für die Zukunft.

«Thriller Miller» fegte von Startplatz 10 in die Spitzengruppe und war zunächst Sechster, klar vor seinem Red Bull-KTM-Teamkollegen Brad Binder, der eine Zeitlang auf Platz 9 mitfuhr und dann stürzte.

Miller blieb sattelfest, scheiterte mit seinem Vorwärtsdrang aber an Marco Bezzecchi, der Miller souverän auf Distanz hielt. Als Fabio Quartararo und (zwei Runden vor Schluss) auch noch dessen Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli von hinten ankamen, war Miller abermals machtlos und fiel auf Rang 8 zurück.

«Es war nicht mein bestes, aber auch nicht mein schlechtestes Rennen. Ich habe nicht das Gefühl, irgend etwas falsch gemacht zu haben. Eigentlich war es ein ziemlich solides Rennen», grübelte Miller nach dem Zieleinlauf. «Doch die Fakten sind auf dem Tisch: Wir haben ein halbwegs anständiges Rennen abgeliefert, kamen aber mit 19 Sekunden Verspätung an. Damit ist klar, dass wir Hausaufgaben erledigen müssen», stellte er fest.

Am Anfang habe er noch versucht, das Tempo des Ducati-Expresszugs an der Spitze mitzugehen. «Ich hatte meine Augen auf Bezzecchi gerichtet und wollte eine Lücke finden. Doch ich war nie schnell genug, um irgend etwas versuchen zu können», gestand Miller. «Je länger das Rennen dauerte, desto heißer wurde mein Vorderreifen, und statt ihn anzugreifen, verlor ich den Anschluss.»

Nach Halbzeit des Rennens pirschten sich dann die Yamaha-Piloten von hinten an. Miller: «Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, sie unter Kontrolle zu halten. Doch sie hatten immer noch jede Menge Grip, offensichtlich war das Reifenmanagement bei Yamaha perfekt!»

Miller war dagegen am Kämpfen, hauptsächlich mit dem Vorderreifen. «Ob er zu heiß wird oder der Druck zu sehr ansteigt, die Symptome sind immer die Gleichen: Dass das Vorderrad beim Bremsen zu blockieren beginnt, statt zu verzögern. Vier Runden hintereinander rutschte in der letzten Kurve derart das Vorderrad weg, dass ich auf dem Ellbogen die Balance halten musste.»

Extra Grip zu finden, sei die vordringliche Aufgabe. «Immer, wenn ich etwas härter attackiere, bin ich über dem Limit, während die Ducati-Piloten bei gleichem Tempo in dem Fenster sind, in dem die Reifen noch Grip haben», stellte Jack fest.

Insgesamt hätten sie ein solides Wochenende hingelegt, mit spürbaren Verbesserungen an der KTM RC16, die sich im Rennen gut anfühlte. «In den ersten Runden fuhren wir im 1:59-Minuten-Bereich, anschließend konstant im Bereich von 2:00 Minuten. In jedem anderen Jahr hätte das für ein Top-Ergebnis gereicht, doch diesmal haben wir im Schnitt eine Sekunde pro Runde auf die Spitze verloren. Das ist es, was wir verbessern müssen!»

Ergebnis MotoGP-Rennen, Sepang (12.11.):

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 Rdn in 39:59,137 min (= 166,3 km/h)

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

– Brad Binder, KTM, 9 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 12 Runden zurück

– Raúl Fernández, Aprilia, 14 Runden zurück

– Miguel Oliveira, Aprilia, 15 Runden zurück

– Joan Mir, Honda, 16 Runden zurück

Ergebnis MotoGP-Sprint, Sepang (11.11.):

1. Alex Márquez, Ducati, 10 Rdn in 19:58,713 min

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

MotoGP-WM-Stand nach 35 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 412 Punkte. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 626 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 598 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.