Pecco Bagnaia zum Martin-Manöver: «Das mag ich so»

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia erklärt, warum er im Sprint von Doha mir Rang 5 nur Schadensbegrenzung betreiben konnte. Er spricht offen über die Berührungen mit Jorge Martin.

Pecco Bagnaia konnte in Doha am Samstag nur zusehen, wie seine Markenkollegen vorne um die Podiumsplätze kämpften. Dazu kamen in der Anfangsphase des Sprints noch zwei Berührungen mit seinem WM-Rivalen Jorge Martin (Pramac Ducati), der den Sprint gewann.

«Was ging schief? Ehrlich gesagt, hatte ich das ganze Wochenende über immer ein anderes Gefühl», erklärt der Champion. «Es war so, dass ich von unserem Potenzial her an den Sieg denken konnte. Als das Rennen los ging hatte ich Probleme. Ich war weit weg von einer guten Pace und Konstanz, so wie ich es am Vormittag schon gezeigt hatte.»

Bagnaia: «Ich bin ziemlich verärgert über das, was passiert ist. Sieben Punkte so zu verlieren, ist ärgerlich! Ich schaue jetzt nach vorne, denn ich denke, dass wir unter normalen Verhältnissen sicher schneller sein können.»

Was war konkret das Problem: «Mein Gefühl mit dem Grip am Heck war das Problem. Ich hatte Probleme beim Kurvenausgang und am Eingang. Sobald ich das Gas geöffnet habe, bin ich stark gerutscht und hatte durchdrehende Reifen. Das war anders, als zu Beginn des Wochenendes.»

Dann grübelt Bagnaia: «Es war seltsam. Ich habe am Morgen 15 Runden gedreht mit dem alten Reifen vom Freitag und bin 1:55,0 min gefahren. Der Schlupf war da geringer als im Rennen in der letzten Runde. Okay, so was kann passieren. Aber besser heute als morgen – absolut.»

Zu den Berührungen mit WM-Gegner Jorge Martin und speziell dessen hartem Manöver sagt Bagnaia kämpferisch und mit einem Schmunzeln: «Ich finde es cool, dass er das getan hat. Er eröffnet somit die Situation, die ich so ganz gerne mag! Ich versuche immer, vorne zu seine. Manchmal funktioniert es. Heute hab ich ehrlich gesagt gehofft, dass ich um den Sieg kämpfen kann. Heute hatte ich einfach Probleme, das Gefühl war nicht das Beste.»

Zum Sonntag sagt der Italiener: «Ich war auch optimistisch für heute, ich hatte die Pace um das Rennen zu gewinnen. Aber jetzt schaue ich mit noch mehr Vorfreude auf den Sonntag. Im langen Rennen sind wir stärker. Es war gut, dass wir den harten Vorderreifen probieren konnten. Am Heck war es schwer zu verstehen, der Grip war schlechter als im FP2.»

Ergebnis MotoGP-Sprint, Doha (18.11.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 20:52,634 min

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20. Bastianini, Ducati, + 35,553

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, 1. Runde nicht beendet

MotoGP-WM-Stand nach 36 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 417 Punkte. 2. Martin 410. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 257. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 179. 8. Marini 178. 9. Quartararo 158. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 155. 12. Di Giannantonio 109. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 70. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 638 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 337. 3. Aprilia 296. 4. Yamaha 178. 5. Honda 169.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 610 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 503. 3. Mooney VR46 Racing 501. 4. Red Bull KTM Factory Racing 413. 5. Aprilia Racing 377. 6. Gresini Racing 264. 7. Monster Energy Yamaha 251. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 92.