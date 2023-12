Trackhouse-Chef Justin Marks: «Wir wollen 2024-Bikes» 13.12.2023 - 20:27 Von Günther Wiesinger

© Trackhouse Racing Trackhouse-Racing-Teambesitzer Justin Marks bei der Teamvorstellung in Mailand letzte Woche

Trackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks will nicht mit einem «shoestring budget» in die MotoGP einsteigen. Er will für Oliveira und Raúl Fernández sogar 2024-Werksbikes leasen, wie er im Exklusiv-Interview verriet.