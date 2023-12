Justin Marks (Trackhouse): «Wir wollen die Besten»

Der neue Trackhouse-Aprilia-Teambesitzer Justin Marks ist happy mit seinem 2024-Fahrerduo Miguel Oliveira und Raúl Fernández. «Aber eines Tages wollen wir die besten Fahrer des Sports anlocken», sagt er.

Das neue Trackhouse Aprilia MotoGP Racing Team hat bei der Dorna Sports S.L. einen Vertrag für die nächsten drei Jahre unterschrieben und per sofort die beiden MotoGP-Slots des RNF-Aprilia-Satellitenteams mit den Piloten Miguel Oliveira und Raúl Fernández übernommen, die bei Aprilia Racing für 2024 unter Vertrag stehen und nach Möglichkeit 2024-Werksmaschinen erhalten sollen.

Falls die Kapazitäten und die Lieferfristen für die Herstellung der Aprilia RS-GP24 bis zum Sepang-Test Anfang Februar nicht ausreichen, könnte die Trackhouse-Mannschaft die Wintertests noch mit den RS-GP23-Maschinen absolvieren oder zum Beispiel in Sepang nur eine RS-GP24 pro Fahrer einsetzen. Denn die genaue Spezifikation erst am Donnerstag vor dem ersten Katar-Training homologiert werden, also am 7. März 2024.

Trackhouse wird mit einer vielversprechenden Fahrerpaarung antreten, denn Miguel Oliveira war zweimal Vizeweltmeister (Moto3/2015, Moto2/2018) und hat bisher fünf MotoGP-Rennen gewonnen, und Raúl Fernández ist als Rookie 2021 Vizeweltmeister in der Moto2 mit dem Red Bull Ajo-KTM Team geworden, mit acht Saisonsiegen als Rookie – ein Rekord.

Aber wie sieht die Idealvorstellung eines MotoGP-Fahrers von Trackhouse-Teambesitzer Justin Marks für die Zukunft aus?

«Im Moment sind wir sehr aufgeregt, Miguel und Raúl im Team zu haben. Diese Jungs repräsentieren beide Enden des Spektrums. Mit Miguel haben wir eine Art Veteran, der viele verschiedene Motorräder gesteuert hat, der sehr kalkuliert auftritt und immens viel Erfahrung hat. Daneben haben wir Raúl, der jung ist und der Welt unbedingt beweisen will, wozu er fähig ist. Wir sind mit dieser Konstellation wirklich happy.»

«Wenn ich auf unseren langfristigen Plan blicke, wollen alle diese großartigen Topfahrer in einem Werksteam fahren. Aber wenn wir ein kraftvolles Independent Team aufbauen können, können wir einige der größten Stars in diesem Sport anlocken. Sie können vielleicht in einem Factory Team gewinnen, aber vielleicht gelingt ihnen das auch im Trackhouse-Team. Ich würde gerne die besten Fahrer des Sports überzeugen, zu uns zu kommen. Aber das wird einige Zeit beanspruchen, wir müssen uns zuerst etablieren. Wir haben jetzt mal Verträge mit Raúl und Miguel.»

Übrigens: Pramac-Racing beteiligt sich seit 2005 mit Ducati-Motorrädern in der MotoGP. Beim Spielberg-GP 2021 wurde mit Jorge Martin der erste Sieg gefeiert; Rossis Mooney VR46-Team hingegen gewann bereits im zweiten Jahr – 2023 mit Marco Bezzecchi in Las Termas de Río Hondo. Tech3 kam 2001 in die Königsklasse – und siegte 2020 erstmals mit Oliveira (Red Bull KTM) in Spielberg und in Portimão.

«Ich freue mich, dass wir in enger Zusammenarbeit mit Aprilia antreten, denn dort werden wir das Equipment bekommen, das wir brauchen», ist Justin Marks überzeugt.

In letzter Zeit war zu hören, der bisherige Moto2-Teambesitzer Sito Pons werde bei Trackhouse eine Rolle übernehmen, nachdem er vor ein paar Monaten bei RNF-Aprilia als neuer «Chief Revenue Officer» vorgestellt worden war. Doch der zweifache 250-ccm-Weltmeister ist bei Trackhouse für keine Aufgabe vorgesehen.

Gab es Gespräche mit dem ehemaligen Suzuki-Ecstar-Teamprinzipal Davide Brivio, der in dieser Woche nach drei Jahren seinen Alpine-Vertrag in der Formel-1- aufgelöst hat und einen Job in der MotoGP-WM sucht?

Justin Marks: «Wir haben natürlich mit ihm geredet. Aber haben Teammanager Wilco Zeelenberg, wir vertrauen auf ihn, er ist eine wichtige Schlüsselperson für uns. Wilco bringt diese Gruppe von Leuten mit, die für ihn gearbeitet haben. Wir möchten diese Gruppe zusammenhalten, soweit es geht, damit uns ein guter Start in die Saison gelingen kann. Unsere Mannschaft hat viel Erfahrung, wir können also zügig loslegen.»

Das MotoGP-Team von Razlan Razali hat drei Jahre hintereinander jeweils den Hauptsponsor verloren, zuerst Petronas, nachher WithU, zuletzt CryptoDATA.

Die Mannschaft und die Dorna sowie Aprilia Racing wünschen sich jetzt Stabilität. «Ich gehe davon aus, dass wir für diese Stabilität sorgen können», erklärte Justin Marks im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Valencia (26.11.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 27 Runden in 40:48,525 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +0,360

3. Brad Binder (ZA), KTM, +2,347

4. Fabio Di Giannantonio* (I), Ducati, +3,176 sec

5. Raúl Fernández (E), Aprilia, +4,363

6. Alex Márquez (E), Ducati, +4,708

7. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +4,736

8. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +8,014

9. Luca Marini (I), Ducati, +9,486

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +10,556

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,001

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,695

13. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +43,297

14. Pol Espargaró (E), KTM

– Alex Rins (E), Honda, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 18 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Augusto Fernández (E), KTM, 9 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 5 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 5 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, erste Runde nicht beendet



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

Ergebnisse MotoGP-Sprint Valencia (25.11.):

1. Martin, Ducati, 13 Runden in 19:38,827 min

2. Binder, KTM, +0,190 sec

3. Marc Márquez, Honda, +2,122

4. Viñales, Aprilia, +3,106

5. Bagnaia, Ducati, +4,253

6. Di Giannantonio, Ducati, +4,400

7. Bezzecchi, Ducati, +4,502

8. Alex Márquez, Ducati, +5,578

9. Zarco, Ducati, +5,910

10. Augusto Fernández, KTM, +6,095

11. Raúl Fernández, Aprilia, +7,674

12. Miller, KTM, +8,098

13. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,513

14. Pol Espargaró, KTM, +12,453

15. Bastianini, Ducati, +12,599

16. Nakagami, Honda, +13,787

17. Marini*, Ducati, +13,887

18. Morbidelli*, Yamaha, +14,943

19. Rins, Honda, +20,378

20. Savadori, Aprilia, +25,017

– Quartararo, Yamaha, 9 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe (Reifendruck-Vergehen)

MotoGP-WM-Endstand nach 39 Rennen:

1. Bagnaia, 467 Punkte. 2. Martin 428. 3. Bezzecchi 329. 4. Binder 293. 5. Zarco 225. 6. Aleix Espargaró 206. 7. Viñales 204. 8. Marini 201. 9. Alex Márquez 177. 10. Quartararo 172. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 151. 13. Morbidelli 102. 14. Marc Márquez 96. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Nakagami 56. 19. Rins 54. 20. Raúl Fernández 51. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 15. 24. Savadori 12. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 700 Punkte. 2. KTM 373. 3. Aprilia 326. 4. Yamaha 196. 5. Honda 185.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 653 Punkte. 2. Ducati Lenovo Team 561. 3. Mooney VR46 Racing 530. 4. Red Bull KTM Factory Racing 456 5. Aprilia Racing 410. 6. Gresini Racing 328. 7. Monster Energy Yamaha 274. 8. CryptoDATA RNF 134. 9. Repsol Honda 122. 10. LCR Honda 116. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 95.