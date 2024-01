Augusto Fernández: «Bestes Pierer-Bike wäre perfekt»

Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) spricht über seinen neuen und alten Teamkollegen Pedro Acosta sowie seine Zielsetzung und Erwartungen für die MotoGP-Saison 2024: Teil 2 unseres Interviews.

Augusto Fernández legte eine beachtliche Rookie-Saison in der Königsklasse hin, auch wenn der 26-jährige Spanier rückblickend keinen Hehl aus den Herausforderungen macht, mit denen er sich als Debütant auf dem MotoGP-Bike und besonders nach dem frühen Ausfall seines routinierten Teamkollegen Pol Espargaró konfrontiert sah.

Seine bisherige MotoGP-Bestleistung erzielte der Moto2-Champion von 2022 mit dem vierten Rang in Le Mans bereits im Mai, richtig wohl fühlte er sich auf der RC16 aber besonders in der Schlussphase der Saison 2023. «Ich habe mich sehr verbessert und sehe gute Ergebnisse – besser gesagt, ich sehe gute Dinge, denn die Ergebnisse an den Sonntagen waren nicht die, die ich wollte.»

Fernández ging dennoch mit einem guten Gefühl in die Winterpause und blickt der neuen Saison, in der er mit Pedro Acosta seinen Ajo-Teamkollegen aus der Moto2-WM in der GASGAS-Tech3-Box wiederfindet, zuversichtlich und motiviert entgegen.

Augusto, was ist dein Ziel für 2024?

Ich will mir kein Ergebnis vornehmen, denn in der MotoGP weiß man nie und alles muss zusammenpassen, aber ich möchte darum kämpfen, die erste KTM im Feld zu sein, weiter vorne mit Brad [Binder] – oder Jack [Miller] oder Pedro, falls sie es sind. Als bestes KTM-Bike zu performen ist das Hauptziel für jedes Rennen der kommenden Saison.

Wird es 2024 einfacher sein, weiter vorne zu landen?

Man weiß es nie, aber ich glaube wirklich, dass wir uns vom Motorrad her stark verbessern. Unsere Zeit wird kommen, ich glaube wirklich, dass sich im vergangenen Jahr viele Dinge verändert haben. Wir haben einen Weg eingeschlagen und natürlich ist der lang, aber wir gehen Schritt für Schritt vor und verbessern uns ständig. Wir kommen näher ran.



Es dauert, weil wir über Ducati reden, die in den vergangenen zwei Jahren gewonnen haben und schon seit drei, vier oder fünf Saisons ein wirklich gutes Motorrad haben. Wir sind noch neu dabei und wir brauchen Zeit, aber ich glaube, dass wir es an den Punkt schaffen werden.

Dein neues Motorrad sollte auch besser sein.

Ehrlich gesagt, ich frage im Moment nicht wirklich danach, was wir bekommen. Ich will nicht denken, dass das, was Brad oder Jack bekommen, besser sein könnte als das, was ich habe. Ich habe mein Motorrad und noch immer Spielraum, um das Beste aus dem Paket zu holen.

Mit Pedro bekommst du einen neuen Teamkollegen, der für dich nicht wirklich neu ist.

Da kommt ein starker Fahrer! Ich freue mich darauf, die Box mit ihm zu teilen, und ich glaube, dass er sich schnell an das Motorrad anpassen wird – wie er es auch in der Moto2 gemacht hat. Ich habe es in der Vergangenheit schon oft gesagt: Wenn er an einem Moto2-Rennwochenende konkurrenzfähig war, war das für mich einfach eine Hilfe. Anhand der Daten sehen zu können, wo er schneller war als ich, hat mich besser gemacht. Wir haben uns gegenseitig gepusht und den Level angehoben.



Klar will man den anderen immer schlagen, weil wir Teamkollegen sind und der Teamkollege ist immer der Erste, den man schlagen will. Ich glaube aber, dass es gut für die Marke, für das Team und für mich sein wird, wenn er so schnell wie möglich stark ist.

Du sitzt auf einer KTM RC16, aber die Marke ist mit den GASGAS-Farben noch immer sehr spanisch. Hilft dir das?

Wir versuchen, an den spanischen Part des Teams zu erinnern. In der kommenden Saison werden wir wieder zwei spanische Fahrer im Team sein und ich glaube, dass es ein starkes Team ist, um sich mit dem Factory Team zu messen. Wir werden es zumindest versuchen und dann werden wir sehen, ob wir darum kämpfen können, der beste Vertreter auf einem Pierer-Mobility-Bike im Feld zu sein.

Womit wärst du zufrieden, was würdest du heute in einem Jahr als eine erfolgreiche Saison 2024 bewerten?

Generell der beste Pierer-Mobility-Fahrer zu sein und natürlich Podestplätze und meinen ersten MotoGP-Sieg zu schaffen. Von den Platzierungen her sind Vorhersagen immer schwierig, man weiß es in der MotoGP einfach nie, aber sagen wir es so: Bestes Pierer-Bike mit Siegen und Podestplätzen wäre natürlich perfekt.