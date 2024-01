Gustl Auinger: Was er Marc Márquez zutraut

Der Experte von ServusTV analysiert die Stürze des achtfachen Champions, wundert sich über die Reifen und nennt seine WM-Favoriten für die Saison 2024.

Was traust du Marc Márquez auf der Ducati zu?

Es gibt niemanden im Fahrerlager, der auch nur den kleinsten Zweifel an seinem Talent hat. Er hat Fähigkeiten, die nicht selbstverständlich sind. Und er hat sie immer wieder bewiesen. Die große Frage: Kann er diese Fähigkeiten in Kombination mit Ducati 2023 und Reifen 2024 ausspielen? Und jetzt kommen wir in jenes Terrain, in dem Marc seinen Legendenstatus erreicht hat: Seine Fähigkeit, die Arschbacken zusammenzukneifen, reinzustechen und ein Motorrad abzufangen wie sonst keiner. Egal ob es bis zum Ellbogen rutscht oder das Ding springt und bockt.

Warum konnte er das in den letzten Jahren nicht mehr?

Weil der Reifen ein striktes, unverrückbares Limit war. Wenn du dieses Limit akzeptieren musst, musst du gleichzeitig akzeptieren, dass du zwar die Fähigkeiten hättest, das Motorrad abzufangen, dir der Reifen diese Möglichkeit aber nimmt, indem das Vorderrad in einer Geschwindigkeit einklappt, die keiner mehr retten kann. Was, wenn das Paket 2024 sagt: Lieber Marc, du magst können, was du willst, aber tanzen musst du nach meiner Pfeife?

Du meinst, ein Teil seiner Stürze im vergangenen Jahr ging gar nicht so sehr auf die Kappe von Honda, sondern von Michelin?

Der Reifen erlaubt dir keine Grauzone, das ist der Punkt. Das war auch der Grund für das ekelhafte Windschattenfahren, das Marc im letzten Jahr betrieben hat. Die Honda konnte ihm die Grenze des Michelin nicht definitiv vermitteln. Er wusste nicht: Bin ich schon am Limit, oder geht noch was? Also hat er seinen Mut zusammengenommen, sich an einen anderen Fahrer angehängt und gedacht: Wenn der das kann, dann sollte ich das auch schaffen. Das musst du erst mal zusammenbringen!

Aber geredet hat keiner über die Reifen.

Wer ganz genau zugehört hat, konnte schon zwischen den Zeilen lesen. Das Thema war tabu. Ein Alvaro Bautista, der sowohl MotoGP als auch Superbike sehr gut kennt, hat mir letztes Jahr klipp und klar gesagt, wie sehr die Attraktivität der Rennen vom Reifen abhängen. Der Pirelli erlaubt in der Superbike-WM unterschiedlichste Fahrweisen. Ein Johnny Rae holt seine Zeit durch irrsinnig hohe Kurvengeschwindigkeiten, ein Toprak mit magischen Bremspunkten und ein Alvaro mit seiner Ducati durch Power. Der Pirelli erlaubt Kurvenspeed für Johnny, Bremsen für Toprak und Beschleunigung für Alvaro. Das kreiert spannende Rennen. Der Michelin erlaubt nur eine einzige Fahrweise. Machst du etwas anderes, stürzt du. Diesen Satz durfte er nachher nie wieder sagen.

Und alle haben sich daran gehalten?

Franky Morbidelli hat einmal gesagt: „Jetzt ist Michelin am Zug.“ Auch dieser Satz hat nie stattgefunden. Jack Miller, der einen wirklich geraden Schnabel hat, hat nach dem Barcelona-GP, damals noch auf der Ducati, gesagt, dass er die Performance, den er hier abgeliefert habe, jederzeit mit einem Reifen aus dem Laden schaffen würde. Auf Nachfrage der Journalisten sagte er nur: „Fragt Michelin.“ Auch diese Aussage ist untergegangen. Was man allerdings mitbekam: Jeder der über die Performance des Reifens hinaus etwas probiert hat, ist gestürzt.

Das Limit war also selbst für die besten Fahrer der Welt nicht spürbar?

Das Limit war unterschiedlich. Ein paar Grad Temperatur mehr, dadurch höherer Druck, schon warst du weg und wusstest in der ersten Reaktion nicht, was passiert ist. Nimm das schicksalhafte Wochenende in Doha, bei dem Jorge Martín seinen Titel verloren hat. Da fährt er einen Reifen vom gleichen Typ, mit der gleichen Mischung bei der gleichen Temperatur bei der gleichen Fahrweise, die von der Datenaufzeichnung ja hervorragend dokumentierbar ist, in dem einen Rennen fantastisch, und im zweiten verzweifelt er. Und dann sagt Michelin, es liegt nicht an ihnen, aber sie werden eine Stellungnahme abgeben. Die steht allerdings bis heute aus.

Dein Kritikpunkt also konkret?

Das Limit des Reifens ist unverrückbar und unabhängig vom Talent des Fahrers. Es liegt einzig an der Harmonie zwischen Gummi und Motorrad. Und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass Marc sein Über-Talent 2024 nicht so ausspielen wird können wie früher.

Was könnte das sportlich bedeuten?

In der Vergangenheit war ungefähr jeder Ducati-Fahrer irgendwann auf dem Podium. Das wird auch Marc schaffen, davon bin ich fest überzeugt. Aber kann er das Limit akzeptieren, das ihm der Reifen diktiert? Da bin ich weniger sicher. Daher sind meine großen Favoriten Pecco, am dichtesten gefolgt von Martín, der jetzt weiß, was er für den Titel zu tun hat und Enea Bastianini, der hoffentlich eine Saison ohne Verletzungen hat. Wie gut der ist und wie wenig sich der um Team-Order kümmert, haben wir auch schon gesehen. Marco Bezzecchi dürfen wir auch nicht vergessen. Das letzte, was er will: einem Márquez das Leben auf einer Ducati einfach zu machen. Da wird viel Zündstoff drin sein.

Wo ich gern Mäuschen im Truck wäre: Wenn alle Ducati-Fahrer ihre Daten übereinanderlegen und analysieren, wer wie spät bremst.

Stellen wir uns vor, Marc fährt eine super Quali-Runde. Die anderen schauen sich das an, und der eine oder andere geht von seinem Weg ab und probiert jenen von Marc. Da liegen einige Fragezeichen in der Luft.