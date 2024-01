Highlights 2024: MotoGP und Co. auf dem Red Bull Ring

Am 18. August und damit in genau sieben Monaten geht auf dem Red Bull Ring der Motorrad Grand Prix Österreich über die Bühne. Welche Motorsport-Highlights Fans in Spielberg 2024 nicht verpassen sollten.

Seit 2016 hat der Österreich-GP auf dem Red Bull Ring seinen Stammplatz im Sommer. 173.017 Zuschauer sorgten im vergangenen August im Herzen der Steiermark für ausgelassene Stimmung und eine Traumkulisse.

Von 16. bis 18. August 2024 sind die MotoGP-Asse wieder auf dem Red Bull Ring zu Gast. Zusätzlich zu packenden Zweikämpfen und Überholmanövern ist dann ein prall gefülltes Side-Event-Paket mit Live-Acts, Stunt-Shows und Autogramm-Sessions in der «MotoGP Bike City» garantiert.

Zwei Heimsiege feierte KTM in der Zweirad-Königsklasse bisher in Spielberg (2020, 2021). Folgt dieses Jahr der nächste Triumph? Dank des Sprint-Formats gibt es für Binder und Co. eine zusätzliche Chance am Samstagnachmittag.

Tickets und alle weiteren Infos rund um den Motorrad Grand Prix von Österreich 2024 gibt es unter www.redbullring.com.

Auch die Formel-1-Teams errichten traditionell im Sommer ihre beeindruckenden Motorhomes am Spielberg. Der Boom der Königsklasse auf vier Rädern lässt sich auch am Ansturm auf die Tickets ablesen – nur noch letzte Tribünenkarten (T9) sind für den «Formula 1 Großer Preis von Österreich 2024» am Red Bull Ring von 28. bis 30. Juni verfügbar.

Kein Highlight verpassen mit dem «Season Pass»

Die besten Rennfahrer der Welt kommen 2024 wieder ins Herz der Steiermark und sorgen für erstklassigen Motorsport an einem Ort. Mit einem Ticket sichern sich Fans die vier Highlight-Events am Red Bull Ring: Der «Season Pass» ist neben der Formel 1 und der MotoGP auch das Tor zur lebendigen Motorsport-Geschichte beim Red Bull Ring Classics (7. bis 9. Juni) und zu packenden Rad-an-Rad-Duellen in der DTM (27. bis 29. September).

Die Variante «Premium» garantiert bei Formel 1, MotoGP und DTM einen Platz auf der Start-Ziel-Tribüne samt reserviertem Parkplatz, die Variante «Standard» einen Stehplatz bei Formel 1 und MotoGP sowie freie Sitzplatzwahl beim Red Bull Ring Classics und bei der DTM.

Wer ein Auge auf aktuell nicht verfügbare Steh- oder Start-Ziel-Tribünenplätze für die Formel 1 geworfen hat, ist mit dem Season Pass fix dabei. Schnell zuschlagen lautet auch hier die Devise – das Kontigent ist limitiert.

Details zum Kalender 2024, Tickets für die Highlight-Rennserien und alle weiteren Informationen gibt es unter www.redbullring.com.