Gresini Moto2-Piloten präsentieren Look für 2024 20.01.2024 - 18:08 Von Sarah Göpfert

© youtube Albert Arenas und Manuel Gonzalez starten 2024 für Gresini Racing in der Moto2-WM © youtube Die Farben der Gresini-Kalex für 2024 Zurück Weiter

Am Samstagabend stellte das Gresini Team in Riccione sein diesjähriges Fahrerduo für die Moto2-WM vor. Albert Arenas (28) und Manuel Gonzalez (21) nahmen dabei ihre Kalex-Maschinen freudig in Empfang.