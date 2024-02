Termine und Designs: MotoGP-Teamvorstellungen 2024 03.02.2024 - 16:05 Von Nora Lantschner

© VR46 Leuchten von Weitem: Die Ducati GP23 von Bezzecchi und Di Giannantonio © VR46 Das Pertamina-VR46-Duo Marco Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio im 2024er-Look © Trackhouse Nicht zu übersehen: Die USA haben wieder ein Team in der Königsklasse MotoGP © Trackhouse Raúl Fernández und Miguel Oliveira treten für das Aprilia-Kundenteam von Trackhouse an © GASGAS Pedro Acosta und Augusto Fernández sind wieder Teamkollegen, jetzt in der MotoGP © GASGAS Das neue Design von Red Bull GASGAS Tech3 © Ducati Die Nummer 1 von Titelverteidiger Pecco Bagnaia prangt auf einem Fluo-Hintergrund © Ducati So tritt das Ducati-Lenovo-Werksteam mit Pecco Bagnaia und Enea Bastianini 2024 an © Gresini Neue Farben oder ein großer Titelsponsor sucht man bei Gresini Racing 2024 vergeblich © Gresini Mit Ducati-Neuling Marc Márquez steht Gresini Racing ohnehin im Mittelpunkt Zurück Weiter

Mit den Testfahrten in Sepang rückt die MotoGP-Saison 2024 in großen Schritten näher, in fünf Wochen steht auf dem Lusail Circuit das erste Rennwochenende der Saison an. Der Terminkalender bis dahin.