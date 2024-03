Marc Márquez und Bruder Alex: Jetzt in starken Audis

Schlüsselübergabe in Madrid. Die Brüder Márquez auch in Sachen Automobil im selben Team

Schwarz und stark. «MM93» steigt ab sofort ins Gas einen 630 PS RS6. Der kleinen Bruder Alex übernahm von Audi Sport in Spanien einen RS4

Vier liter Hubraum, acht Zylinder, zwei Turbolader, Topspeed plus 300 km/h. Marc Márquez in Vorfreude

Die beiden MotoGP-Brüder Marc und Alex Márquez agieren ab sofort in Spanien als VIP-Aushängeschilder für den deutschen Autohersteller Audi.

Das gemeinsame MotoGP-Engagement der spanischen Márquez-Brüder im Ducati-Team bei Gresini Racing bringt nun die ersten Begleiterscheinungen. Mittlerweile haben sich nämlich auch die Autos der Brüder verändert und an den Arbeitgeber angeglichen. Marc und Alex wurden jetzt von Audi Spanien als VIP-Testimonials verpflichtet.

Der achtfache Champion und sein jüngerer Bruder nahmen jetzt zwei hochkarätige Audi-Boliden entgegen. Während Marc den Schlüssel für einen schwarzen RS6 Avant (630 PS) in Empfang nahm, gab es für den ehemaligen Moto3- und Moto2-Champion Alex einen RS4 Avant in Anthrazit-Lackierung mit immerhin 450 Pferdestärken.

Die Marke Audi gehört bekanntlich wie Ducati zum Volkswagen-Konzern, somit wurde diese Partnerschaft möglich. Die Übergabe der Audi-RS-Gefährte an die Gebrüder Márquez ging in Madrid über die Bühne, wo Marc seit einigen Jahren eine eindrucksvolle, hochmoderne Villa bewohnt.

Marc Márquez hatte seit der Rückkehr aus Doha ohnehin viel Wirbel. Wie sein französischer MotoGP-Kollege Fabio Quartararo (Yamaha) gibt es ab sofort auch von ihm eine Spezial-Kollektion des US-Sonnenbrillen-Herstellers Oakley.

Sportlich wird es wohl auch interessant: Bruder Alex ließ zuletzt mit einer verschmitzten Aussage aufhorchen: "Für Marc gibt es keine Tipps mehr - er ist schon zu nahe dran." In der MotoGP-WM geht es in Europa von 22. bis 24. März mit dem Grand Prix von Portugal an der Algarve weiter.