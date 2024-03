Spannendes Q1: Márquez und Acosta weiter 23.03.2024 - 12:13 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Weiter gehts für Pedro Acosta © Gold & Goose Stark. Alex Márquez Schnellster des Q1 in Portugal Zurück Weiter

Wenig überraschend hatte es das 15-minütige erste Quali in sich. Am Ende zogen Ducati Fahrer Alex Márquez und GASGAS-Pilot Pedro Acosta an der entscheidenden zweiten Sitzung teilnehmen.