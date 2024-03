Wohltätigkeitsauktion: Rossi & Marquez signieren Helm

​ Wer immer schon einen von allen MotoGP-Assen signierten Helm sein Eigen nennen wollte, hat im September anlässlich einer zugunsten der Kinderkrebshilfe organisierten Auktion die Gelegenheit einen zu ersteigern.

Ende der 1980er-Jahre machte sich Christian Zwedorn auf den Weg die Motorradwelt zu erobern. Der junge Niederösterreicher mischte in seiner Heimat rasch die Szene auf. Nach dem Gesamtsieg im stark besetzten Honda-Cup holte er sich auch drei Meistertitel in der österreichischen Meisterschaft. 1994 gewann er zur Freude seiner Fans den Lauf der Supersport-Europameisterschaft auf dem Österreichring, am Ende hatte nur der Schweizer Yves Briguet mehr Punkte auf seinem Konto als Zwedorn. Im Jahr darauf beendete er die im Rahmen der europäischen Motorrad-Weltmeisterschaft ausgetragenen Thunderbike Trophy als Neunter.

Zwedorn, der seine gesamte Karriere auf Motorrädern der Marke Honda saß, hinterließ auch in den Vereinigten Staaten von Amerika seine Spuren. Bei seinen drei Teilnahmen an der amerikanischen Supersport-Meisterschaft war er bei den Rennen in Daytona ebenso oft im Spitzenfeld zu finden. Bei seiner Premiere auf dem mit drei Steilwandkurven gespickten Tri-Oval-Kurs wurde er 1994 an der zehnten Stelle abgewunken. 1995 verpasste er als Fünfter denkbar knapp das Siegertreppchen und bei seinem letzten Auftritt auf dem Daytona International Speedway konnte er mit einem siebenten Platz nochmals ein Spitzenresultat abliefern.

Aber was ist ein Rennfahrer ohne die fleißigen Helfer im Hintergrund. Einer dieser unverzichtbaren Stützen war während seiner gesamten Karriere, die durch einige schwere Verletzungen Ende 1997 vorzeitig beendet werden musste, sein vier Jahre jüngerer Bruder Wolfgang. Er legte in der rennfreien Zeit nicht nur beim Auf- und Umbau des Renntransporters Hand an, er betätigte sich auch als LKW-Fahrer und als vielbeschäftigter Mechaniker, der das bei Stürzen arg in Mitleidenschaft gezogenen Motorrad meist in aller Eile wieder instand setzen musste. So «nebenbei» war Wolfgang Zwedorn noch Obmann des Fan-Clubs seines Bruders.

Auch nach dem Rücktritt seines Bruders blieb Wolfgang Zwedorn dem Motorradrennsport als leidenschaftlicher Fan eng verbunden. Bis eine Krebsdiagnose Anfang 2016 sein Leben aus den Angeln heben sollte. Mit unzähligen Therapien gelang es sein Leben zu verlängern und es so angenehm wie möglich zu machen. Aus Dankbarkeit unterstützte er deswegen gemeinsam mit seiner Frau Sabine die Kinder-Krebshilfe Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Mit Benefizausfahrten konnten 2018 und 2019 Spenden jeweils im fünfstelligen Bereich gesammelt und an die Kinderkrebshilfe übergeben werden.

Weil die gesamte Familie Zwedorn eng mit dem Zweiradsport verbunden war, kam bei Wolfgang der Gedanke auf, mit Memorabilia verschiedener Fahrer aus verschiedenen Epochen eine Versteigerung zugunsten der Kinderkrebshilfe zu organisieren. Kontakte zu früheren Rennfahrern waren rasch geknüpft und erste Exponate eingetroffen. Als Höhepunkt sollten auf einem Helm sämtliche MotoGP-Fahrer der Saison 2019 unterschreiben. Weil es Wolfgang Zwedorn selbst nicht mehr möglich war, diese Idee umzusetzen – er erlag am 30. Juli 2019 der heimtückischen Erkrankung – übernahm Bruder Christian diese ehrenvolle Aufgabe.

Insgesamt kommen am 15. September 2024 anlässlich der Rupert-Hollaus-Ausstellung in Traisen und des 5. Todestages von Wolfgang Zwedorn 14 Lose, darunter ein von Valentino Rossi signiertes Fanpaket, ein von Giacomo Agostini signiertes Buch «My Friend Ago», ein limitiertes und signiertes Buch «Österreichische Legenden in Schräglage – Teil 1» oder von den Seitenwagen-Weltmeistern Tim Reeves/Mark Wilkes, Bennie Streuer sowie Klaus Klaffenböck signierte Memorabilia – zur Versteigerung. Von Engelbert Neumair und Wolfgang Stropek gibt es ebenso signierte Helme, wie von Siegfried Minich, der darüber hinaus ein Originallederdress zur Verfügung stellte.

Der Höhepunkt der Auktion wird allerdings ohne Zweifel der Sturzhelm, mit den Unterschriften der MotoGP-Asse #04 Andrea Dovizioso, #5 Johann Zarco, #6 Stefan Bradl, #9 Danilo Petrucci, #12 Maverick Viñales, #17 Karel Abraham, #20 Fabio Quartararo, #21 Franco Morbidelli, #26 Dani Pedrosa, #29 Andrea Iannone, # 30 Takaaki Nakagami, #35 Cal Crutchlow, #38 Bradley Smith, #41 Aleix Espargaró, #42 Alex Rins, #43 Jack Miller, #44 Pol Espargaró, #46 Valentino Rossi, #53 Esteve «Tito» Rabat, #55 Hafizh Syahrin, #63 Franco Bagnaia, #88 Miguel Oliveira, #93 Marc Marquez und von Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta.

Aber nicht nur mit der Auktion, auch mit einer weiteren Motorrad-Benefizfahrt, die am 15. September um 11.00 Uhr startet, soll möglichst viel Geld für den guten Zweck gesammelt werden. Mit Christian Zwedorn an der Spitze geht es von der kleinen niederösterreichischen Ortschaft Totzenbach ins etwa 40 Kilometer entfernte Traisen, das durch die Erfolge von NSU-Werksfahrer Rupert Hollaus, der vor 70 Jahren den Weltmeistertitel in der Achtelliterklasse gewann und nur wenige Tage nach seinem 23. Geburtstag bei einem Trainingsunfall zum Großen Preis der Nationen in Monza sein Leben verlor, über die Grenzen bekannt ist.

Momentan wird noch eifrig an der Erstellung einer eigenen Homepage unter der Domain www.benefizfahrt.at gearbeitet, auf der sämtliche Exponate inklusive Foto und genauer Beschreibung zu sehen sein werden. Auch diejenigen Motorsportfans, die nicht nach Traisen zum Rupert-Hollaus-Weltmeister-Event kommen können, um an der Versteigerung teilzunehmen, sollen ihre Chance bekommen, einen dieser Artikel zu erwerben. An den Details wird derzeit noch gefeilt.