Pecco Bagnaia (Ducati/8.): «Negative Überraschung»

Weltmeister Pecco Bagnaia sprach von dem besten Trainingsfreitag seit langer Zeit und war auch auch am Samstagmorgen schnell. Doch im Sprint kam alles anders. Mehr als ein achter Platz war nicht drin.

Mit Startplatz vier (2023 ging die #1 von der Pole-Position in die Rennen) hatte der Ducati-Doppelweltmeister eine immer noch gute Ausgangslage. In den Sitzungen am Samstagmorgen hatte sich Bagnaia konstant schnell und entsprechend zuversichtlich gezeigt.

Doch in dem 10-Runden Abtausch ging ab dem Drag-Strip bergauf einiges daneben. Mit durchdrehendem Hinterrad büßte der Werkspilot zwei Reihen ein und fand sich nach den ersten Ecken nur an zehnter Stelle wieder.

Eine wirkliche Aufholjagd blieb aus. Lediglich zwei Piloten konnte der Italiener über die Distanz einfangen. Mit nur zwei WM-Zähler mehr auf dem Konto trat ein zerknitterter Pecco Bagnaia vor die Presse.

«Das war eine wirklich negative Überraschung. Am Morgen war ich sehr happy, ich konnte 14 Runden auf wirklich sehr hohem Level und das mit gebrauchten Reifen fahren. Mit der gleichen Abstimmung ging im Sprint nichts mehr. Trotz neuen Reifen war ich fast 0,6 sec. langsamer. Das ist unerklärlich im Moment und wir müssen uns das auch Michelin anschauen. Tatsache ist, ich habe die Zeiten gesehen die Maverick geschafft hat und die waren erste Klasse.»

Auch zum dem alles andere als guten Start äußerte sich der Weltmeister: «Der Start war mies. Aus dem Stand hat das Hinterrad durchgedreht und in dem Moment war das Thema erledigt.»

Grobe Änderungen für den anstehenden Grand Prix zieht Bagnaia aber nicht in Erwägung: «Ich glaube nicht, das es sinnvoll is,t jetzt viel umzubauen. Das werden wir nicht machen. Wir schauen uns die Details an und werden auch mit Michelin reden zu den Bedingungen. Und dann versuchen wir es besser zu machen.»

Nach dem Sprint von Austin bleibt die #1 in der noch jungen Saison auf dem vierten Platz der Weltmeisterschaft. Der Rückstand auf den Führenden, den bereits 2023 härtesten Kontrahent Jorge Martin, beträgt allerdings schon 28 Punkte.

WM-Stand nach Austin-Sprint

1. Martín 67

2. Bastianini 43

3. Binder 42

4. Bagnaia 39

5. Marc Márquez 36

6. Acosta 34

7. Viñales 31

8. Espargaro 30

9. Miller 19

10. Di Giannantonio 15

11. Quartararo 15

12. Alex Márquez

13. Bezzecchi 12

14. Oliveira 8

15. Mir 7

16. Augusto Fernández 5

17. Zarco 5

18. Rins 3

19. Nakagami 2

20. Raúl Fernández 1

21. Morbidelli 0

22. Marini 0



Konstrukteure:

1. Ducati 80

2. KTM 56

3. Aprilia 47

4. Yamaha 15

5. Honda 8



Teams:

1. Ducati Lenovo 82

2. Pramac 67

3. Aprilia 61

4. KTM 61

5. Gresini 49

6. GASGAS 39

7. VR46 27

8. Yamaha 18

9. Trackhouse 9

10. Honda 7

11. LCR 7