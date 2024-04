Supermacht: Jeder dritte GP-Pilot startet für Spanien

Am kommenden Wochenende findet in Jerez der Große Preis von Spanien statt. Mit einer beeindruckenden Dominanz aus Sicht der spanischen Fangemeinde ist ein gewaltiges Rennsport-Volksfest vorprogrammiert.

Für einen beachtlichen Teil der MotoGP-Fangemeinde kommt es am kommenden Wochenende in Jerez zu einer Art zweiten Saisonstart. Trotz der Nähe zu Portugal, Spanien ist Spanien und mit dem Traditions-GP im Süden des Landes, das sich in jeder Hinsicht zur MotoGP-Sucht bekennt, ist das Motorrad-Volksfest in Andalusien Auftakt einer Tournee mit drei weiteren Stationen. Bereits fünf Wochen nach Jerez wird der MotoGP-Tross in Barcelona zu Gast sein. Im Hochsommer wartet Aragon und Mitte November werden ebenfalls schon in bester Tradition die finalen Rennen in Valencia zelebriert.

Damit findet jedes rund jedes fünfte Rennen der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft in Spanien statt. Was angesichts der Starterfelder in den tragenden GP-Klassen auch alles andere als verwunderlich ist. Die Dominanz des spanischen MotoGP-Netzwerkes zieht sich ungebrochen durch alle Kategorien. Entscheidender Wert für die Vermarktung innerhalb der Struktur ist die MotoGP-Königsklasse mit der höchsten Dichte an spanischen Piloten. Von den 22 fix genannten MotoGP-Profis besitzen 10 und damit knapp die Hälfte des Feldes einen spanischen Pass.

Auch in den Aufsteigerklassen ist Spanien klar auf Platz eins. Ein Dutzend der 30 Moto2-Piloten kommt aus dem Kernland des Sports. In der kleinsten Hubraumkategorie sind es «nur» neun Spanier. Bei einem Starterfeld von fix 26 Piloten ergibt sich aber immer noch eine überlegene Quote.



In Jerez nicht am Start ist die elektrifizierte MotoE-Rennserie. Immerhin 5 der 18 Fixstarter kommen aus – Spanien.

In Summe aller offiziellen Klassen mit 96 Akteuren wird Spanien von 36 Fahrern überragend repräsentiert. Die Piloten sind das Gold der spanischen Motorrad-Industrie. Denn außer diversen kleinerer Herstellern gibt es in Spanien eben keine ansässige und international operierende Marke. GASGAS ist zwar Teil der spanischen Motorradkultur und es war ein strategisch nachvollziehbarer Zug, die Marke in die Pierer Mobility AG zu integrieren; als treibende Entwicklungskraft spielen spanische Motorrad-Firmen aber keine Rolle. Zu Feiern gibt es dennoch reichlich.

Die Auswahl an verehrten Piloten ist einzigartig: Márquez im Doppelpack– Martin – Espargaro – Vinales – Rins -Fernandez und vor allem Pedro Acosta. Dazu in Jerez am Start der vergötterte Dani Pedrosa.

Aldeguer – Canet – Garcia – Lopez – Holgado- Rueda als weitere Siegfahrer in den anderen WM-Klassen.

Auch die Junioren-WM und der Red Bull Rookies sind bereits wieder mit Talenten aufgefüllt. Auf absehbare Zeit bleibt das Spanien das gelobte Land der MotoGP.

In allen drei WM-Klassen führen mit Jorge Martin, Sergio Garcia und Dani Holgado Spanier die Tabelle an.

Spanien-GP 2024: Fahrer aus Spanien in den MotoGP-Klassen



Moto GP



Marc Márquez (E), Gresini Ducati

Augusto Fernandez (E), GASGAS

Pedro Acosta (E), GASGAS

Raúl Fernández (E), TrackHouse Aprilia

Alex Márquez (E), Gresini Ducati

Joan Mir (E), Repsol Honda

Maverick Viñales (E), Aprilia

Jorge Martín (E), Pramac Ducati

Aleix Espargaró (E), Aprilia

Alex Rins (E), Yamaha

Dani Pedrosa (E), Red Bull KTM - Wildcard





Moto2



Fermin Aldeguer (E), Sync SpeedUp

Manuel González (E), Gresini

Albert Arenas (E), Gresini

Jeremy Alcoba (E), VR46 Master Camp

Sergio Garcia (E), MT Helmets - MSI

Izan Guevara (E), CFMOTO

Arón Canet (E), Fantic

Alonso Lopez (E), Sync SpeedUp

Jaume Masiá (E), Pertamina

Marcos Ramirez (E), American Racing

Alex Escrig (E), Forward

Xavier Artigas (E), Forward



Moto3



Ivan Ortola (E), MT Helmets - MSI

José Antonio Rueda (E), Red Bull KTM Ajo

David Muñoz (E), BOE Motorsports

Daniel Holgado (E), GASGAS Tech3

Adrián Fernández (E), Leopard

Joel Esteban (E), CFMOTO

Xabi Zurutuza (E), Red Bull KTM Ajo

David Almansa (E), Snipers

Angel Piqueras (E), Leopard