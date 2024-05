Le Mans: ServusTV überträgt nur in Österreich

Während die MotoGP-Fans in Österreich und der Schweiz den Frankreich-GP wie gewohnt verfolgen können, müssen Zuschauer aus Deutschland an diesem Wochenende auf alternative Streaming-Anbieter ausweichen.

Am Wochenende findet auf dem Bugatti Circuit in Le Mans zum 37. Mal der «Grand Prix de France» statt. Zuschauer auf dem österreichischen Sendegebiet dürfen sich über ein umfangreiches TV-Programm freuen. Denn ServusTV überträgt am Samstag ab 10:40 Uhr sowie am Sonntag ab 10:20 Uhr die Qualifyings und Rennen aller Klassen live.

Darüber hinaus können Fans aus Österreich auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On die gesamte Freitags-Action im Livestream mit englischem Original-Kommentar verfolgen.

In der Schweiz zeigt der SRF das Moto3-Rennen mit dem Schweizer Noah Dettwiler sowie das MotoGP-Rennen am Sonntag um jeweils 10:50 Uhr und 13:50 Uhr live.

Deutsche Fans müssen an diesem Wochenende auf den kostenpflichtigen Livestream der Dorna auf motogp.com ausweichen, wenn sie die Rennaction nicht verpassen wollen.

Eine Alternative bietet hierzu Sky Sport mit dem Sport-Paket, das ab 20 EUR pro Monat empfangbar ist. Mit WOW können Fans das Sport-Programm von Sky online erleben. Der Streaming-Service kann entweder im Jahresabo oder alternativ monatlich kündbar abgeschlossen werden (für 24,99 bzw. 29,99 Euro pro Monat).

TV-Programm Frankreich-GP 2024: