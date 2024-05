Le-Mans-GP: Keine Gratis-Übertragung in Deutschland 12.05.2024 - 06:59 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose In Le Mans ist der fünfte Grand Prix des Jahres

Während die MotoGP-Fans in Österreich und der Schweiz den Frankreich-GP wie gewohnt am Fernseher verfolgen können, müssen Zuschauer aus Deutschland am Sonntag auf kostenpflichtige Anbieter ausweichen.