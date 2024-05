Rücktritt Aleix Espargaro: Seine letzte MotoGP-Saison

Am heutigen Donnerstag vor der sechsten Runde der MotoGP-WM 2024 wird Aleix Espargaro seinen Rücktritt als MotoGP-Pilot zum Ende der Saison bekannt geben. 2004 bestritt der Katalane seinen ersten von bis jetzt 326 GP.

Es ist ein stimmiges Drehbuch. Aleix Espargaro wählt sein motorsportliches Wohnzimmer und den Ort seines größten MotoGP-Sieges für die Bekanntmachung seines Rücktritts als Fixtstarter der MotoGP-Weltmeisterschaft zum Ende der laufenden Saison. Zumindest als permanenter Fixtarter der Königsklasse wird der Gran Premio am Sonntag damit sein letztes Rennen vor den heimischen Fans.

Eine Überraschung ist der Rücktritt nicht. Der Katalane bestreitet seine 20. Saison als Motorradprofi. Als 15-Jähriger debütierte Aleix Espargaro in der 125er-Klasse auf einer Zweitakt-Honda RS 125 R. Nach der Wildcard 2004 bestritt Aleix im Folgejahr die erste komplette GP-Saison und seitdem fixer und geschätzter Teil des Fahrerlagers. 125er, 250er, Moto2 und MotoGP in drei Phasen des Regelwerks – der heute 34-jährige Familienvater war in allen Formaten aktiv.

Den sportlichen Durchbruch feierte Aleix erst im Herbst seiner beeindruckenden Karriere. Nach einer bitteren Durststrecke zu Beginn des Aprilia-MotoGP-Projektes gelang ihm mit dem Team die Trendwende. Erst 2021 und damit im bereits fünften Jahr seines Aprilia-Vertrags holte Espargaro seinen ersten Podestplatz mit der RS-GP.

Es folgte das erfolgreichste Karrierejahr. 2022 beendete der nur unweit des Circuit de Catalunya beheimatete Espargaro nach 10 Podestplätzen und seinem ersten MotoGP-Sieg überhaupt auf dem vierten WM-Rang. Berühmt ist die #41 auch für seine Fitness. Aleix Espargaro fährt seit Jahren unter anderem Rennrad auf Profi-Niveau.

Ein offizielles Statement auch über seine berufliche Zukunft als Renn- und Testfahrer wird im Laufe des Nachmittags aus dem Fahrerlager in Montmelo folgen.

