Mugello: MotoGP auch in Deutschland live im Stream

Der Italien-GP trumpft am Wochenende sowohl in Österreich als auch in Deutschland und der Schweiz mit reichlich Sendezeit auf. Das TV- und Streaming-Angebot aus Mugello im Überblick.

MotoGP-Fans in Österreich dürfen sich am Wochenende des Italien-GP wieder über den vollen Programmumfang bei ServusTV und ServusTV On freuen. Am Freitag werden auf ServusTV On sämtliche Sessions im internationalen Livestream gezeigt, bevor am Samstag um 10.40 Uhr die Übertragung der Qualifyings und des MotoGP-Sprints über ServusTV beginnt. Auch die Sonntagsrennen aller drei Klassen werden auf ServusTV live übertragen.

Doch auch Zuschauer aus Deutschland dürfen sich freuen. Auf ServusTV On und DF1 werden am Samstag die Qualifyings und das Sprint-Rennen übertragen sowie am Sonntag die Rennen aller drei GP-Klassen gezeigt – flankiert von Vorberichten, Analysen und Interviews.

In der Schweiz überträgt der SRF2 am Samstag den Sprint ab 14.50 Uhr sowie am Sonntag das Moto3-Rennen ab 10.50 Uhr.

Im Pay-TV ist das gesamte Rennwochenende wie gewohnt bei Sky Sport empfangbar oder online mit WOW. Der Streaming-Service kann entweder im Jahresabo oder alternativ monatlich kündbar abgeschlossen werden (für 24,99 bzw. 29,99 Euro pro Monat).

Eine Alternative hierzu bietet der Livestream der Dorna auf motogp.com für monatlich 29,99 Euro. Das Abo für die gesamte Saison kostet 139,99 Euro, für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten. Dafür sind alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen und ein umfangreiches Archiv, das bis 1992 zurückreicht.

TV-Programm Mugello 2024: